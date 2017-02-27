"Коммерсантъ" узнал о запуске неформального избирательного штаба Путина в марте

 (4)
Телеканал "Дождь"
понедельник, 27 февраля 2017 г. 08:45
Неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работать в марте 2017 года, за год до проведения выборов президента России в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.
Vladimiras Putinas
© Sputknik/Scanpix

«Всем известно, когда по закону начинает работать избирательный штаб кандидата», — прокомментировал изданию эту информацию первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Собеседники газеты также рассказали, что на этот раз привлечь к работе штаба могут госкорпорации и госкомпании. На выборах в 2012 году привлекались в основном ресурсы «Единой России», но от этой схемы решили отказаться, потому что явка на выборах в Госдуму 2016 года составила только 47,8%.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что возможность работать с предприятиями госкорпораций позволит добиться явки на выборах в 70%.

Ранее собеседники Дождя рассказали, что перед Кремлем стоит три задачи перед выборами президента России 2018 года: сделать выборы более прозрачными, повысить явку и процент проголосовавших за Путина.

Одним из инструментов для достижения этих целей могут стать референдумы в регионах по актуальным для них проблемам, сообщали источники Дождя. В Центральной избирательной комиссии также планируют создать единую базу избирателей.

Кроме того, «Ведомости» узнали, что Кремль запустил ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, которые могут повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это поручение дано в русле обычного обмена информацией.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Вице-премьер РФ: россиянам платят слишком мало (2)

Вице-премьер РФ: россиянам платят слишком мало
Вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что оплата труда работающих людей в стране занижена и не соответствует их квалификации.

"Коммерсантъ" узнал о запуске неформального избирательного штаба Путина в марте (4)

Vladimiras Putinas
Неформальный избирательный штаб Владимира Путина начнет работать в марте 2017 года, за год до проведения выборов президента России в 2018 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

СМИ: Кремль запустил мониторинг событий способных влиять на настроения в регионах (11)

СМИ: Кремль запустил мониторинг событий способных влиять на настроения в регионах
Администрация президента России запустила ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, способных повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах.

Навальный: отсутствие перемен - моя вина (22)

Навальный: отсутствие перемен - моя вина
В интервью DW Алексей Навальный рассказал о том, как он собирается добиваться участия в президентских выборах и менять страну после своей победы.

Российский оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу (6)

Российский оппозиционер Ильдар Дадин вышел на свободу
Оппозиционный активист Ильдар Дадин в воскресенье покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.
Facebook друзья
Rambler's Top100