"Коммерсантъ" узнал о запуске неформального избирательного штаба Путина в марте

«Всем известно, когда по закону начинает работать избирательный штаб кандидата», — прокомментировал изданию эту информацию первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко.

Собеседники газеты также рассказали, что на этот раз привлечь к работе штаба могут госкорпорации и госкомпании. На выборах в 2012 году привлекались в основном ресурсы «Единой России», но от этой схемы решили отказаться, потому что явка на выборах в Госдуму 2016 года составила только 47,8%.

Один из источников «Коммерсанта» отметил, что возможность работать с предприятиями госкорпораций позволит добиться явки на выборах в 70%.

Ранее собеседники Дождя рассказали, что перед Кремлем стоит три задачи перед выборами президента России 2018 года: сделать выборы более прозрачными, повысить явку и процент проголосовавших за Путина.

Одним из инструментов для достижения этих целей могут стать референдумы в регионах по актуальным для них проблемам, сообщали источники Дождя. В Центральной избирательной комиссии также планируют создать единую базу избирателей.

Кроме того, «Ведомости» узнали, что Кремль запустил ежемесячный мониторинг событий в ключевых отраслях экономики, которые могут повлиять на общественно-политическую и социально-экономическую обстановку в регионах. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это поручение дано в русле обычного обмена информацией.