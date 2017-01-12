"Коммерсант": следствие исключило версию теракта при крушении Ту-154

Эксперты не обнаружили следов криминального взрыва на борту самолета Ту-154, разбившегося в конце декабря в Сочи, или его боевого поражения ракетой. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По данным издания, такое заключение следует из результатов взрывотехнических экспертиз извлеченных со дна Черного моря обломков лайнера. Таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и "аргументированно исключены" из списка возможных причин катастрофы, говорится в статье.

Эксперты-взрывотехники из НИИ ФСБ проверили на наличие следов взрывчатки обломки самолета, личные вещи пассажиров, багаж, гуманитарный груз, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа. Кроме того, специалисты оценили специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Также были изучены сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после падения в воду, так и от воздействия ракеты или осколков бомбы.

По словам источника газеты, ни одного фактора, который бы даже косвенно свидетельствовал о теракте или обстрела с земли, обнаружено не было. Таким образом, отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой - ошибке, возможно, допущенной экипажем самолета, говорится в статье. Точный ответ относительно причин аварии позже дадут военно-авиационные эксперты, занятые в настоящее время анализом информации с параметрического и речевого самописцев.

Напомним, в конце декабря Минобороны заявило, что версия теракта не исключена из списка возможных причин крушения Ту-154, несмотря на отсутствие следов взрыва на обломках самолета. Глава Минтранса Максим Соколов подтвердил нештатную работу бортовой техники разбившегося самолета. При этом он отметил, что теракт не рассматривается в качестве основной версии причин крушения.

Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергея Байнетова сообщил, что по итогам расшифровки речевого самописца лайнера в Минобороны пришли к выводу, что взрыва на борту не было. Он отметил, что вместо взрыва могло произойти "некое механическое воздействие".

Уральский радиолюбитель утверждает, что нашел истинную причину крушения Ту-154

Между тем не только официальные органы пытаются определить причины авиакатастрофы, но и энтузиасты. Так, радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев заявил, что ему удалось разгадать истинную причину крушения. По его словам, которые приводит Ura.ru, все дело в двигателе, который, по его мнению, начал разрушаться еще во время взлета из аэропорта Адлер, где лайнер проходил дозаправку.

Дегтярев обратил внимание на видео рулежки самолета, которая была снята на вебкамеру в аэропорту. Он отметил, что никто не обратил внимание на тот факт, что при взлете самолета из правого двигателя на долю секунды показалось белое пламя или дым. По версии радиолюбителя, именно в этот момент началось разрушение правого двигателя.

Уралец не надеется на объективность проводимого следствия, пишет Ura.ru. Он считает, что пилотов сделают виновными в любом случае, так как генералы "спасают свои погоны, а для этого все сгодится".

Самолет Ту-154 Минобороны РФ потерпел катастрофу 25 декабря, через две минуты после взлета из аэропорта Адлер. На его борту находились 92 человека, в том числе Елизавета Глинка (Доктор Лиза), директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков, журналисты, а также 64 участника ансамбля имени Александрова, направлявшиеся на авиабазу Хмеймим в Сирии, чтобы поздравить с Новым годом авиагруппу ВКС России.