Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

Это решение было принято в ходе сессии городского совета. За лишение Кобзона звания почетного гражданина проголосовали 23 депутата, еще двое не приняли участие в голосовании.

Причины такого решения не уточняются. В пояснительно записке говорится, что инициатива о лишении Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

Издание отмечает, что в марте специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Совет безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.

Певец получил звание почетного гражданина Славянска в 1999 году. Летом 2014 года впервые поступило предложение лишить его этого звания после того, как Славянск покинули военные самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В феврале 2017 года сообщалось, что у Кобзона есть гражданство ДНР. Однако позже депутат заявил, что у него нет никаких паспортов, кроме российского.