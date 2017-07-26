Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска

 (2)
Телеканал "Дождь"
среда, 26 июля 2017 г. 16:00
Певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск, расположенного в Донецкой области. Об этом сообщают «Новости Донбасса».
Josifas Kobzonas
© RIA/Scanpix

Это решение было принято в ходе сессии городского совета. За лишение Кобзона звания почетного гражданина проголосовали 23 депутата, еще двое не приняли участие в голосовании.

Причины такого решения не уточняются. В пояснительно записке говорится, что инициатива о лишении Кобзона звания почетного гражданина поступила от местных общественных организаций.

Издание отмечает, что в марте специально созданная комиссия направила ряд документов в прокуратуру и Совет безопасности Украины для получения рекомендаций о звании Кобзона.

Певец получил звание почетного гражданина Славянска в 1999 году. Летом 2014 года впервые поступило предложение лишить его этого звания после того, как Славянск покинули военные самопровозглашенной Донецкой народной республики.

В феврале 2017 года сообщалось, что у Кобзона есть гражданство ДНР. Однако позже депутат заявил, что у него нет никаких паспортов, кроме российского.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

ЕС перестал называть Ротенберга "знакомым Путина" (6)

Arkadijus Rotenbergas
Евросоюз изменил формулировку обоснования включения в санкционный список российского бизнесмена Аркадия Ротенберга. Новая формулировка опубликована в официальном журнале ЕС.

Кобзона лишили звания почетного гражданина Славянска (2)

Josifas Kobzonas
Певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск, расположенного в Донецкой области. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе (20)

СМИ России: американские санкции против Москвы аукнулись Европе
Новые американские санкции в отношении России и Ирана создают реальную угрозу для европейского бизнеса, пишет "Независимая газета". Под санкции попадают восемь крупных нефтегазовых проектов с российским участием, что может помешать Европе импортировать из России газ.

В России призывают ответить на еще не вступившие в силу санкции США (27)

Konstantinas Kosačiovas
В то время как законопроект о новых санкциях США против России получил одобрение пока только в палате представителей, российские власти не только успели признать возможные ограничительные меры масштабными и очень серьезными, но и призывают к подготовке ответа.

Режиссер Учитель пожаловался Мутко на футбольных болельщиков

Режиссер Учитель пожаловался Мутко на футбольных болельщиков
Режиссер «Матильды» Алексей Учитель попросил вице-премьера, президента Российского футбольного союза Виталия Мутко возбудить дисциплинарное производство в отношении болельщиков «Спартака» и «Локомотива». Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат режиссера Константин Добрынин.
Facebook друзья