Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

Действия режиссера Серебренникова квалифицируются по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении на сайте СКР.
Речь идет о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", сказано в сообщении.
Ранее по этому делу были задержаны бывшие сотрудники Серебренникова. Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.
Что известно о задержании
Режиссера отправят в СИЗО или под домашний арест, сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. "Поскольку Серебренников подозревается в организации мошенничества, ему может быть избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы", - сказал собеседник агентства.
Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, сказал телеканалу "Дождь" его адвокат Дмитрий Харитонов. По его информации, сейчас худрук "Гоголь-центра" находится в СКР. Эти сведения подтвердил изданию РБК источник в центральном аппарате ведомства.
Актер Александр Горчилин, принимающий участие в съемках фильма Серебренникова о Викторе Цое, рассказал Русской службе Би-би-си, что во вторник в Петербурге должен был пройти очередной съемочный день.
"Мы сейчас на площадке, уже некоторые загримировались, готовились снимать. Кирилл должен был быть, но его нет. Где он находится, мы не знаем", - рассказал актер.
Еще один актер на условиях анонимности сообщил Русской службе Би-би-си, что в понедельник Серебренников присутствовал на площадке в Петербурге.
"Вчера Кирилл Семенович был на съемках, выглядел напряженным, но всем казалось, что идет обычный рабочий процессс", - рассказал актер.
Дело "Платформы"
Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на проект "Платформа", было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.
До сих пор обвиняемыми по делу проходили бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Дело против них возбуждено по той же статье, что и сейчас против самого Серебренникова - о мошенничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки. Следствие утверждает, что похищены деньги, выделенные на спектакль "Сон в летнюю ночь", а сама постановка поставлена не была.
Зрители, которые видели спектакль, номинированный на премию "Золотая маска", готовы были давать показания об этом в суде, но это не повлияло на ход дела.
Серебренников до сих пор проходил по делу в качестве свидетеля. В его защиту выступали театральные деятели, в том числе Олег Табаков, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов и Марк Захаров. Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире режиссера.
Как писал "Коммерсант", когда актер Евгений Миронов вручил Путину письмо от деятелей культуры в защиту Серебренникова, президент назвал тех, кто проводил обыски в "Гоголь-центре", дураками.
Позже Путин объяснил, что "не видит ничего умного" в том, что обыски проводились при силовой поддержке. "Нет никакой необходимости заявляться в театр или в бухгалтерию с силовой поддержкой. Просто нелепо", - сказал Путин, отметив, что произошедшее не надо воспринимать как ограничение творчества Серебренникова.
"Как вы знаете, многие вещи он создавал при поддержке государственных финансов... Если уж кому-то дают государственные деньги, то государство должно исходить из того, что они тратятся правильно, в соответствии с законом. Возникли опасения, что есть финансовые нарушения. Все, больше здесь ничего нет", - объяснял Путин.
Президент отмечал, что письмо, переданное Мироновым, он прочитал, но окончательно разобраться в ситуации может только суд.
Масляева и Малобродский находятся в СИЗO с мая. Итин был помещен под домашний арест.
В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, Малобродский и Итин - нет. А в начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова.
"Серебренников и Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа", - говорилось в показаниях бывшего бухгалтера. - Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств".
Позже агентство Интерфакс со ссылкой на источник в окружении режиссера сообщало, что следствие по делу "Седьмой студии" назначило экспертизу заграничного паспорта Серебренникова. У режиссера забрали документ, что лишило его возможности выехать за границу.
"Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана Серебренниковым в 2012 году. Студия поставила более десяти постановок, а затем артисты труппы присоединились к составу театра "Гоголь-центр".