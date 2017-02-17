"Кавказский узел" узнал о продлении командировки чеченских военных в Сирии

По его словам, командировку продлят до августа. Изначально предполагалось, что военнослужащие подразделения вернутся в Россию в феврале, а командировка в Сирию составит два месяца.

«Предположительно, командировка военным будет продлена еще на полгода, то есть до августа», — сообщил представитель силовых структур республики.

Эту информацию «Кавказскому узлу» подтвердили родственники чеченских военных, отравленных в Сирию.

«Мы ожидали, что ребята вернутся домой уже в ближайшие пару недель, то есть к концу февраля, как было обещано. Но сейчас говорят, что их решено оставить там до августа. Почему это сделано, непонятно», — рассказал житель Чечни, чей сын находится в Алеппо.

Он также добавил, что в Сирию отправляют батальон военной полиции из Ингушетии, поэтому продление командировки чеченских военных тем более не оправдано.

Информацию об отправке чеченского батальона военной полиции в Сирию в конце января подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченским военнослужащим, отправленным в Сирию, «выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».

Об отправке батальона военной полиции в Сирию в конце декабря сообщило Минобороны. О командировке туда именно чеченских военнослужащих рассказали источники Дождя.