"Кавказский узел" узнал о продлении командировки чеченских военных в Сирии

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Телеканал "Дождь"
пятница, 17 февраля 2017 г. 14:35
Чеченскому подразделению военной полиции продлили срок командировки в Сирию. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на представителя силовых структур Чечни.
© AP/Scanpix

По его словам, командировку продлят до августа. Изначально предполагалось, что военнослужащие подразделения вернутся в Россию в феврале, а командировка в Сирию составит два месяца.

«Предположительно, командировка военным будет продлена еще на полгода, то есть до августа», — сообщил представитель силовых структур республики.

Эту информацию «Кавказскому узлу» подтвердили родственники чеченских военных, отравленных в Сирию.

«Мы ожидали, что ребята вернутся домой уже в ближайшие пару недель, то есть к концу февраля, как было обещано. Но сейчас говорят, что их решено оставить там до августа. Почему это сделано, непонятно», — рассказал житель Чечни, чей сын находится в Алеппо.

Он также добавил, что в Сирию отправляют батальон военной полиции из Ингушетии, поэтому продление командировки чеченских военных тем более не оправдано.

Информацию об отправке чеченского батальона военной полиции в Сирию в конце января подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Чеченским военнослужащим, отправленным в Сирию, «выпала честь нести службу по поддержанию мира и правопорядка в Алеппо, защищая гражданское население от террористов».

Об отправке батальона военной полиции в Сирию в конце декабря сообщило Минобороны. О командировке туда именно чеченских военнослужащих рассказали источники Дождя.

Телеканал "Дождь"
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