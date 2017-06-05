"Кавказский узел": спецслужбы требовали от гея из Дагестана уехать в Сирию

По словам Руслана (фамилию мужчины «Кавказский узел» не приводит), это произошло в 2013 году в Дербенте. Он ушел на встречу с другом, когда к нему подъехал автомобиль, и люди в штатском попросили его проехать с ними для недолгой беседы. Руслан отметил, что ему пришлось сесть в машину. «По тону общения я понял, что они из спецслужб. Думаю, из ФСБ. Они были в гражданском», — рассказал Руслан.

После этого его отвезли в гостиницу в центре города. Там его расспрашивали о знакомых и соседях, показывали фотографии разных людей — кого-то из них он знал, а кого-то нет.

После того, как он отказался отвечать на дальнейшие вопросы, ему показали видеоролик, на котором он изображен вместе со своим знакомым геем. «Это было видео личного характера, оно было снято дома у моего знакомого, с которым я был на этом видео. Я о существовании этого видео не знал. После того как мне показали это видео, мне сказали, что в моих же интересах сотрудничать с ними, если я не хочу, чтобы все люди, чьи номера у меня есть в телефоне, и все друзья в „ВКонтакте“ узнали о том, кто я такой», — рассказал Руслан «Кавказскому узлу».

Как видео оказалось у спецслужб, Руслан не знает. По его словам, он не знал, что его снимали. С мужчиной, который также изображен на видео, Руслан связался спустя полгода. Он рассказал, что ему угрожали убийством, а его семье пришлось уехать из Дагестана.

По его словам, в ходе беседы выяснилось, что его хотят отправить в Сирию. «Когда я начал отказываться, они сказали, чтобы я не переживал, что они все это понимают, что в Турции и затем в Сирии меня встретят их люди и проводят. Они не сказали, это люди из России или местные, но сказали, что меня всему научат. Как я понял, я буду звеном в цепочке людей, которые иногда кого-то будут встречать, провожать. Насчет сроков исполнения задания они ничего не сказали», — сообщил Руслан.

Он добавил, что «им нужно было», чтобы он согласился. «Когда я услышал про Сирию, мне стало плохо. Я сказал, что никуда не хочу ехать и что мне от них ничего не надо. Они предлагали, что если я выполню это задание, то у меня вообще никогда не будет проблем», — пояснил Руслан.

По его словам, он сказал, что никуда не поедет и не будет ничего подписывать. После этого ему начали угрожать большим тюремным сроком — 20 лет. Когда Руслан, по его словам, спросил, за что, ему ответили, что «найдут».

После этого Руслан выпил воды, в которую, по его словам, оказалось подмешано какое-то отравляющее вещество, от которого у него помутилось сознание. Руслан плохо контролировал свои действия, но запомнил, что когда он находился в полусне, ему пытались всунуть в руку пистолет.