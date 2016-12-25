Катастрофа Ту-154 в Черном море: идет поисковая операция

Катастрофа Ту-154 в Черном море: идет поисковая операцияСМИ: ФСБ отрабатывает версию теракта

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NEWSru.com
воскресенье, 25 декабря 2016 г. 08:29
Самолет Минобороны России Ту-154, летевший на базу Хмеймим в Сирию, упал в Черное море.
Tu-154
© RIA/Scanpix

На борту были артисты ансамбля имени Александрова и журналисты. Всего в самолете летели 92 человека — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Три телеканала сообщили о том, что послали в Сирию съемочные группы этим рейсом: "Первый канал", НТВ и "Звезда". Обломки самолета найдены у побережья недалеко от Сочи. СМИ утверждают, что не исключена версия теракта.

К поисковой операции присоединились беспилотники. В ней участвуют четыре судна и пять вертолетов, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в эфире канала "Россия-24". На месте крушения пока найдено до семи тел погибших, а также обломки корпуса и шасси, сообщил источник "Интерфакса". Обломки найдены в 6 км от береговой линии, где глубина — от 80 до 110 метров.

Rusų karinio lėktuvo katastrofa Juodojoje jūroje
Rusų karinio lėktuvo katastrofa Juodojoje jūroje
© Sputnik/Scanpix
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Самолет упал в море на взлете, когда еще не успел набрать высоту. Сигнал бедствия экипаж не подавал. Предполагаемая запись переговоров с борта самолета опубликована: о ЧП на борту сообщений нет.

Источник "Интерфакса" сообщил, что самолет был исправен и прошел все плановые проверки. Собеседник заявил, что самолет хотя и был произведен 33 года назад, но эксплуатировался в щадящем режиме: "В среднем налет самолета составлял 27 часов в месяц".

Подняты тела погибших

По последним данным минобороны России, в ходе поисковой операции на борт спасательного судна подняты 10 тел погибших, пишет русская служба BBC.

"Продолжается наращивание группировки поисково-спасательных сил в районе авиакатастрофы самолета минобороны Ту-154. Сформирован район поиска площадью 10,5 квадратных километров", - говорится в сообщении ведомства.

Поиск организован в круглосуточном режиме. В нем задействованы 27 кораблей и судов, 37 водолазов, 4 вертолета, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"В ближайшее время в район авиакатастрофы с других флотов дополнительно будут доставлены более 100 водолазов-глубоководников со специальным оборудованием", - сообщает минобороны.

Асад послал соболезнования

Президент Сирии Башар Асад направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением военного самолета Ту-154, передает сирийское государственное агентство САНА.

"С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - цитирует агентство текст телеграммы.

Президент Сирии еще раз подчеркнул, что его страна готова и дальше бороться с терроризмом бок о бок с Россией.

Аналитик: могла быть экстремальная ситуация на борту

Крушение Ту-154 в Черное море могла спровоцировать некая экстремальная ситуация на борту, которая не позволила экипажу передать сигнал бедствия, предполагает бывший сотрудник центра единой системы воздушного движения России Виталий Андреев.

"После взлёта и короткого полёта — две минуты — самолёт пропал со связи и не передал сигнал на землю о каких-либо неполадках, это может говорить о том, что на борту сложилась экстренная ситуация — или влияние извне на машину, или встреча с препятствием, которое там вряд ли было", — считает эксперт, проработавший в авиации 47 лет. "Ту-154 очень надёжная машина, и чудес не бывает, просто так они не падают, - уверен Андреев. - В моей практике были случаи, когда Ту-154 садились при отказе работы всех трёх двигателей, или, например, знаменитая посадка в тайге на заброшенную полосу".

"Те версии о неполадках на борту, которые сейчас озвучиваются — разбалансировка рулей, отклонение от установленной траектории полёта — совершенно точно не могли помешать экипажу передать об этом сигнал на землю", — цитирует эксперта РИА Новости.

Виталий Андреев не сомневается, что на борту произошло что-то экстремальное, и уверен, что бортовые самописцы с точностью до 99,99% смогут прояснить ситуацию.

Кто был на борту самолета

Минобороны РФ опубликовало список пассажиров. В нем 64 работника ансамбля имени Александрова, 9 сотрудников СМИ, 8 членов экипажа, 8 военнослужащих, двое федеральных госслужащих и один сотрудник организации "Справедливая помощь" — Елизавета Глинка.

Катастрофа Ту-154 в Черном море: идет поисковая операция
© Sputnik/Scanpix

"Звезда" назвала имена своих сотрудников, летевших в Сирию. На борту были корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. Ранее имена своих журналистов, летевших на Ту-154, назвали на "Первом канале" (Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов) и НТВ (Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов).

Глава СПЧ Михаил Федотов подтвердил данные о смерти Елизаветы Глинки: по его данным, она везла медикаменты в университетский госпиталь в Латакии.

"Мы до последнего надеялись на чудо", — заявил он "Интерфаксу". На сайте СПЧ был опубликован некролог, но он вышел из строя.

СМИ узнали о версии теракта

ФСБ отрабатывает версию теракта на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море. Об этом сообщил источник издания «Фонтанка.ру».

По его словам, сотрудники ФСБ проверяют всех, кто имел доступ к самолету в военном аэропорту Чкаловский в Московской области и в аэропорту Адлера. «Силовики отрабатывают версию теракта», — сообщил источник, сообщает телеканала "Дождь".

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта на борту самолета Ту-154 Минобороны России. По его словам, причиной крушения могла стать ошибка пилота или техническая неисправность.

В связи с крушением Ту-154 возбуждено дело; создана комиссия

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с крушением Ту-154 в Краснодарском крае. Дело возбуждено по статье о нарушении правил полетов. "Интерфакс" передает, что следователи изымают предполетную документацию Ту-154, допрашивают должностных лиц, руководивших полетом, а также готовивший самолет к вылету техперсонал.

"Военным следственным отделом СK Российской Федерации по Сочинскому гарнизону по факту крушения Ту-154 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия)", — сказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родственникам погибших в катастрофе Ту-154. Он поручил премьеру Дмитрию Медведеву возглавить комиссию по расследованию причин крушения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В Минобороны Сергей Шойгу собрал экстренное совещание для обсуждения поисковых работ. Сообщается, что к поисковым работам привлечены все спасательные службы авиачастей Южного военного округа в Краснодарском крае.

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