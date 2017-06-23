Катар смягчил визовый режим с Россией

Визу будут выдавать на месяц, заплатить за ее оформление нужно будет 100 катарских риалов — порядка 27 долларов.

Для получения визы граждане России должны предоставить паспорт со сроком действия не менее полугода с момента прибытия в страну, бронь гостиницы, обратный билет и документы о наличии на счету 1500 долларов.

Визу для въезда в Катар необходимо получать всем иностранцам, за исключением граждан Турции и стран Персидского залива, а также тех стран, для которых предусмотрено получение визы по прибытии.