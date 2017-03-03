Каспаров: другой мишенью Путина может быть Беларусь

"Он в любом случае должен выглядеть победителем. Я считаю, что Беларусь может стать следующей его целью, ведь она может быть достижима. Похоже, что будущее может быть не таким оптимистичным", - заявил в пятницу Г.Каспаров, который выступал в режиме видео- трансляции на международной конференции в Вильнюсе, посвященной гибридным угрозам.

По его словам, В.Путин был вынужден остановить ивторжение в Украину только потому, что поднялась волна недовольства внутри страны в то время как с Востока Украины стали возвращаться российские военные.

"Давайте вспомним Украину, В.Путин вынужден был остановить свое вторжение не потому, что у него были какие-то сомнения, опасения, он мог, пожалуй, завоевать всю Украину, стянув всю военную мощь России. Однако даже в результате ограниченной конфронтации были погибшие военные, которых возвращали из Украины, очень старались скрыть цифры", - утверждает Г.Каспаров.

Он обратил внимание на то, что, используя военную мощь, путинский режим старается создать как можно меньше правовых последствий.

"В.Путин всегда пытался использовать это так, чтобы создавалось как можно меньше правовых последствий. По этой причине (бывшему президенту США Бараку) Обаме ничего не мог предпринять против него", - отметил лидер оппозиции.

Осенью Россия и Беларусь проведут крупнейшие военные учения "Запад 2017". В Беларусь из России планируется доставить около 4000 вагонов военной техники и вооружений. Находившиеся в Вильнюсе представители белорусской оппозиции отмечали, что белорусское общество опасается отсутствия гарантий вывода этой техники после завершения учений.