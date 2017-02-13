Кара-Мурзу-младшего перевели из реанимации в терапевтическое отделение

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snob.ru
понедельник, 13 февраля 2017 г. 19:35
Журналиста и координатора «Открытой России» Владимира Кара-Мурзу-младшего перевели из реанимации в терапевтическое отделение, сообщил «Интерфаксу» в понедельник, 13 февраля, его адвокат Вадим Прохоров
Vladimir Kara-Murza

11 февраля Прохоров писал в своем фейсбуке, что Кара-Мурза-младший пошел на поправку и врачи отключили все реанимационные системы жизнеобеспечения. По словам адвоката, он смог поговорить с оппозиционером несколько минут.

Владимира Кара-Мурзу-младшего экстренно госпитализировали утром 2 февраля с тяжелым отравлением. У оппозиционера развивалась полиорганная недостаточность. Врачам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких и гемодиализа.

Несколько дней состояние Кара-Мурзы было критическим. 3 февраля Следственный комитет начал проверку из-за госпитализации оппозиционера. 9 февраля Кара-Мурза вышел из искусственной комы, в которую его ввели врачи.

Это уже второе сильное отравление Кара-Мурзы-младшего. После первого, в 2015 году, врачи заявили, что причиной болезни стал одновременный прием двух лекарств. В 2017-м оппозиционер уже не принимал эти препараты.

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