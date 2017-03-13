Кара-Мурза о симптомах отравления: третий раз будет последним

Координатор "Открытой России" Владимир Кара-Мурза-младший, повторно госпитализированный в феврале с симптомами отравления неизвестным веществом, связывает произошедшее со своей политической деятельностью, но намерен вернуться в Россию.

"Я не сомневаюсь, что это связано с моей работой - с моей политической деятельностью в рамках демократической оппозиции в России против режима господина Путина", - заявил оппозиционер в беседе с Би-би-си.

По словам Кара-Мурзы, он планирует вернуться в Россию и продолжить заниматься политикой.

"Единственная оговорка, это произойдет не сразу, потому что врачи сказали мне, что если такое случится еще один раз, то этот раз будет последним", - сказал политик.

2 февраля 2017 года Владимира Кара-Мурза-младший второй раз за два года был госпитализирован с симптомами отравления и введен в медикаментозную кому. После выписки из московской клиники он уехал за границу для продолжения лечения.

В 2015 году его госпитализировали с похожими симптомами.

Кара-Мурза уверен, что был отравлен. По его словам, симптомы в обоих случаях были почти идентичны, что позволило ему во второй раз быстро - до того как он потерял сознание - связаться с женой и сообщить ей о том, что происходит.

В мае 2015 года - при первой госпитализации с симптомами отравления - у Кара-Мурзы диагностировали острую печеночную недостаточность.

После выписки он получил итоги проведенной во Франции экспертизы, согласно которой в его организме были сильно превышены нормы содержания тяжелых металлов.

В декабре 2015 года Кара-Мурза подал заявление в российские следственные органы с требованием возбудить дело о покушении на его жизнь. Его адвокат Вадим Прохоров утверждает, что все это время - с момента подачи заявления до второй госпитализации - следователи не предпринимали никаких активных действий.

После второй госпитализации Кара-Мурзы власти решили провести проверку, сообщил адвокат. Российское следствие пока официально не комментировало ход проверки по заявлению Кара-Мурзы.