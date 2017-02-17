Кара-Мурза - младший вышел из комы после отравления

Российский политический активист и журналист Владимир Кара-Мурза - младший дал первое интервью после выхода из комы, в которую его ввели в связи с сильным отравлением.

Первым делом он поблагодарил врачей, которые занимались его лечением, сообщает сайт движения "Открытая Россия", координатором которого является Кара-Мурза.

"Эти же медики вернули меня к жизни и в прошлый раз, в 2015 году. Они действительно сделали чудо и вернули меня с того света", - заявил он. Журналист сообщил, что он "по-прежнему в лежачем состоянии", ему предстоит заново "научиться нормально ходить". Процесс реабилитации может занять месяцы, пишет newsru.com

Относительно причин своего попадания в больницу Кара-Мурза сообщил, что, "как и в прошлый раз, медики говорят об отравлении неустановленным веществом". Что это за вещество - предстоит разбираться. Токсикологи взяли пробы для изучения в лабораториях.

Адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров уточнил, что в прошлый раз врачи полагали, что причиной отравления журналиста могло стать седативное средство, которое он принимал после смерти своего соратника по политической деятельности Бориса Немцова, убитого в Москве в феврале 2015 года. По мнению медиков, действие этого средства могло наложиться на действие капель для носа.

"Уже тогда такая версия нас не особо устроила. Она шла вразрез с теми данными, которые показали анализы в Страсбургской токсикологической лаборатории", - заявил адвокат. В этот раз, по его словам, Кара-Мурза никакие средства уже не принимал, поэтому версия о токсическом воздействии лекарств "полностью отпадает". Никакой иной версии у врачей нет.

Прохоров также уточнил, что в этот раз улучшение состояния здоровья Владимира Кара-Мурзы произошло после того, как ему заменили всю плазму крови. "Совершенно очевидно, что в крови было некое отравляющее вещество, которое находилось в сцепке с белками. Что это за вещество - нашим медикам установить не удалось. Посмотрим, что удастся установить в лабораториях Израиля и Страсбурга", - добавил он.

Отравление Владимира Кара-Мурзы адвокат связал с принятым в США актом Магнитского - перечнем граждан РФ, в отношении которых Вашингтон ввел санкции, включающие запрет на въезд в США, а также заморозку принадлежащих им активов на территории этой страны.

По словам Прохорова, Владимир Кара-Мурза был одним из самых активных участников продвижения этого акта наряду с Немцовым и главой фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером. Закон Магнитского серьезно затронул российскую политическую элиту, считает адвокат. "Борис Немцов убит, Кара-Мурза уже второй раз одной ногой на том свете оказывается, а Браудер живет на Западе", - резюмировал он.