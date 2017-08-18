"Как я заработал денег на дурачках": Навальный продал LifeNews видео со своего отпуска во Франции

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NEWSru.com
пятница, 18 августа 2017 г. 21:51
Журналисты LifeNews опубликовали материал об отдыхе оппозиционера Алексея Навального во Франции, куда основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) отправился на несколько дней с женой в конце июля.
© Reuters / Scanpix

При этом издание обнародовало видео из Руана, присланное в редакцию "гражданским журналистом". Вскоре после этого уже Навальный в своем блоге заявил, что ему удалось установить автора ролика - им оказалась его жена Юлия.

"Это ужасно смешно. У жены был день рождения - повез ее во Францию на несколько дней. Ну и жулики из "Лайфньюз" сразу опубликовали слитые им эфэсбэшниками записи камер наблюдения из аэропорта, а также публично объявили награду: 50 тысяч рублей тому, кто заснимет шикарный зарубежный отдых Навального", - рассказал основатель ФБК.

По его словам, он узнал о награде, уже когда ехал по Франции на арендованной машине. "Посмеялись и решили заехать в первый город по дороге (это и был Руан) и там снять себя у какой-то узнаваемой исторической достопримечательности. Заехали, зашли на центральную площадь, записали, отправили Кире (Кира Ярмыш - пресс-секретарь Навального. - Прим. NEWSru.com), а потом еще один человек от своего имени переслал ролик в "Лайф", - продолжил он.

В материале LifeNews, посвященном Навальному, в частности, говорится о том, что оппозиционер сидел "за столиком славящегося изысканной кухней мишленовского ресторана Origine". Кроме того, автор текста Илья Ухов утверждает, что оппозиционер также был замечен и в другом знаменитом ресторане - Rodolphe.

"Следует отметить, что, по сообщениям гражданских журналистов, видевших Навального в ресторанах Руана, многие представители российской бизнес- и политической элиты высказывали удивление, увидев за соседним столиком одного из лидеров российской оппозиции. Судя по обмену репликами, это тем не менее воспринималось затем нормально, а некоторые представители региональных элит, также предпочитающие не афишировать свои зарубежные траты, судя по дружеским беседам с Навальным, и вовсе приняли его в свой круг", - говорится в материале.

Навальный, в свою очередь, назвал журналистов LifeNews "лживыми мошенниками", которые "придумали целую историю с ресторанами, фуа-грой и "представителями элиты" за столиками". "Ну а самое смешное, что жулики из LifeNews обманули нас и с деньгами! Человек, отправивший им ролик, получил не 50, а 10 тысяч рублей. Прямо нарушив положения раздела ГК "Публичное обещание награды". Так что мы ждем оставшиеся 40 тысяч, а если их не будет, то еще и в суд подадим. Деньги отправляем в фонд избирательной кампании", - сообщил Навальный.

Вскоре после публикации Навального портал Lifenews ответил оппозиционеру, опубликовав материал под названием "История одной провокации. Как Навальный сам себя обманул". Журналисты заявили, что, по данным источников из окружения самого Навального, "было известно, что после публикаций первого видео о его отлете в Париж в ФБК созрел план провокации, связанной с попыткой продать постановочное, "фейковое" видео, чтобы дискредитировать таким образом все предыдущие публикации".

"Тем не менее редакция вступила в переписку с предполагаемым "лайфкором", уже будучи осведомленной о том, что это провокатор. И теперь стоит назвать имя человека, который от имени Навального пытался продать Лайфу фейковое видео. Знакомьтесь - Виталий Колесников", - раскрыли журналисты имя человека, который прислал им видео.

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