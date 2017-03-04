Как в Кремле реагируют на антикоррупционные разоблачения

"Творчество осужденного гражданина" - так в Кремле отреагировали на расследование Фонда Навального, касающееся премьера Медведева. DW собрала типичные реакции чиновников на обвинения в коррупции.

"Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства", - заявил в пятницу, 3 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал расследование Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, посвященное активам премьера Дмитрия Медведева и обнародованное накануне.

Кремль и аргумент ad hominem

Публикация носит ярко выраженный предвыборный характер, заявила ранее пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. "Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью - бессмысленно", - пояснила Тимакова.

В Белом доме и в президентской администрации использовали так называемый аргумент ad hominem: вместо указания на несостоятельность заявлений ФБК официальные представители попытались опровергнуть утверждения о незаконном обогащении Медведева указанием на несостоятельность самого Навального.

Аргумент ad hominem является логической ошибкой. Такой вариант российских чиновников реагировать на обвинения в коррупции - самый распространенный, но не единственный. DW напоминает, какими методами пользовались находящиеся у власти в России люди, чтобы отвести от себя подозрения.

Ролдугин покупает виолончели на свои миллиарды

3 апреля 2016 года было обнародовано расследование группы международных журналистов об офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами - так называемые "панамские досье". России касалась, например, информация о миллиардном состоянии виолончелиста Сергея Ролдугина. Откуда у музыканта, который считается другом юности президента России Владимира Путина, два миллиарда долларов на офшорных счетах?

14 апреля на разоблачения отреагировал сам Путин, заявив, что деньги близкий ему музыкант тратит на дорогие скрипки и виолончели. Однако очевидно, что такие траты, даже если они имели место, не объясняют источника сверхдоходов Ролдугина. Для сравнения - дирижер Валерий Гергиев, по официальным данным Министерства культуры, заработал в 2015 году чуть более двух миллионов долларов в год.

Затем глава российского государства воспользовался аргументом ad hominem, опровергнув не утверждения, а попытавшись дискредитировать разоблачителей. "Кто занимается этими провокациями? Мы знаем, что там есть сотрудники американских официальных учреждений. А впервые эта статья появилась в газете Süddeutsche Zeitung, которая входит в медийный холдинг, в свою очередь принадлежащий американской финансовой корпорации Goldman Sachs. Везде торчат уши заказчика, но даже не краснеют", - сказал Путин.

Часы Пескова

В августе 2015 года в Кремле пришлось искать оправдание сверхдорогим часам на руке пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которые были видны на свадебной фотографии Пескова и Татьяны Навки. Ими оказались выпущенные количеством всего 30 штук наручные часы марки Richard Mille RM 52-01 стоимостью 620 тысяч долларов. Сначала за Пескова вступился политик Олег Митволь, назвав это розыгрышем, мол, Песков взял роскошные часы только поносить.

Затем уже отреагировал сам пресс-секретарь, назвав коллекционный экземпляр подарком от будущей жены. "Это подарок от Тани. Действительно, часы очень дорогие. Но стоят они существенно дешевле, чем указывают некоторые товарищи", - подчеркнул Песков, отметив, что подарок был сделан в день свадьбы.

Фотографии с Песковым говорят, правда, об обратном: указанные часы на его правой руке висели за несколько месяцев до бракосочетания. Также ФБК попытался опровергнуть заявления Пескова, доказывая, что, согласно доступным данным, Навка едва ли могла заработать необходимую для покупки таких дорогих часов сумму.

Чайки сыновья

Громкое расследование ФБК 2015 года было посвящено генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и двум его сыновьям. Главное обвинение сводилось к тому, что сын генпрокурора Артем, а также бывшая жена заместителя генпрокурора были связаны с преступной бандой Цапков. Фонд Навального назвал огромное количество предприятий и объектов недвижимости, которые, по его данным, контролируют сыновья генпрокурора.

Реакция: сначала Чайка не отвечал никак, а позже назвал разоблачения заказными: "Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги! Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы. Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу". Чайка обещание исполнил, обвинив предпринимателя Уильяма Браудера в финансировании атаки на него. "Заказ", впрочем, тоже еще не означает, что сами по себе обвинения несостоятельны.

На защиту Чайки встал и премьер Медведев. Он косвенно предложил избавить семьи чиновников от проверок: "После этого необходимо будет вытряхивать все, что делают совершеннолетние дети государственных служащих, даже если они вообще никак не общаются или живут в других странах?" После разоблачений ФБК имена Артема и Игоря Чайки стали выглядеть в Росреестре как загадочные аббревиатуры: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Медведев забанил Навального

Но, наверное, самой комичной реакцией следует считать ответ премьера РФ Дмитрия Медведева на расследование, предшествовавшее фильму "Он вам не Димон".

Речь идет о публикации, сделанной ФБК в сентябре 2016 года, в котором рассказывалось о крупном земельном участке размером в 80 гектаров и массой построек в городе Плёс, которым пользуется Дмитрий Анатольевич - том самом, где есть пресловутый "дом для уточки".

Пресс-секретарь Медведева Тимакова тогда подтвердила, что информация верна и Медведев на даче бывает, но уточнила, что данный объект не находится в его собственности. Неожиданнее отреагировал Медведев: в ответ на разоблачения он забанил в сети микроблогов Twitter профиль Алексея Навального.