Как расследуются дела о гибели российских журналистов в Донбассе

Андрей Стенин, "Россия сегодня". Поиск свидетелей

6 августа 2014 года фотокорреспондент агентства "Россия сегодня" Андрей Стенин, работавший в зоне боевых действий на востоке Украины, выехал на очередное задание с представителями "Информационного корпуса" самопровозглашенной ДНР Сергеем Коренченковым и Андреем Вячало. Вблизи города Снежное их машина попала под обстрел, почти месяц о судьбе журналиста не было ничего известно.

Факт его гибели агентство "Россия сегодня" официально подтвердило лишь 3 сентября 2014 года. "Вечером 6 августа он на автомобиле Renault Logan в составе колонны беженцев двигался по автодороге Снежное -Дмитровка, — было сказано в заявлении Следственного комитета России (СК), вышедшего в тот же день. — Колонну охраняли шестеро ополченцев. Северо-западнее населенного пункта Дмитровка украинская армия, предположительно 79-я аэромобильная бригада, из БМП-2 и танка открыли по этой колонне огонь на поражение".

С сентября 2014 года Следственный комитет не сообщал никаких новостей о ходе расследования гибели Андрея Стенина. В начале июля Русская служба Би-би-си поинтересовалась у пресс-службы "России сегодня", известно ли что-то агентству о ходе следствия. "Россия сегодня" отправила запрос в СК.

2 августа за несколько дней до третьей годовщины гибели Андрея Стенина СК выпустил заявление, что расследование продолжается. Дословно повторив собственный рассказ о трагедии трехлетней давности, в СК сообщили, что тогда же направили запрос о правовой помощи "в компетентные органы Украины".

В поступившем из Киева ответе было сказано, что украинские следователи также ведут досудебное расследование по фактам убийства журналистов. "В настоящее время Следственным комитетом подготовлен повторный запрос о правовой помощи с просьбой предоставить информацию о 79-й аэромобильной бригаде Вооруженных сил Украины и ее расположении в период боевых действий в 2014 году, а также о результатах расследования украинской стороной уголовного дела о гибели Андрея Стенина, — сказано в заявлении СК от 2 августа. — Также следствием продолжается установление свидетелей, которые могут располагать какой-либо информацией об обстоятельствах этого преступления, и сбор иных доказательств".

Анатолий Клян, "Первый канал". Названы фамилии офицеров

Как и в деле Андрея Стенина, нет никаких подвижек и в расследовании гибели в Донбассе оператора "Первого канала" Анатолия Кляна. Оператор погиб в ночь на 30 июня 2014 года недалеко от Авдеевки, в 15 км от Донецка. Вместе со съемочной группой он попал под обстрел и получил смертельное ранение.

Сразу после смерти Кляна представитель СК Владимир Маркин объявил, что "за этой смертью стоит украинский миллиардер Игорь Коломойский".

11 июля 2014 года СК выпустил новое заявление: "В убийстве оператора Первого канала Анатолия Кляна подозревается командир дивизиона донецкого зенитного ракетного полка полковник Маламен, который, по версии следствия, лично отдал приказ стрелять на поражение в гражданских лиц, в результате которого и был убит Анатолий Клян".

В том же заявлении СК перечислил фамилии еще 14 украинских офицеров, якобы причастных "к проведению карательной операции против мирного населения". Но с тех пор не было сообщения ни о допросах, ни о задержаниях, ни о каком-либо совместном с украинской стороной расследовании дела.

30 июня, в день третьей годовщины его смерти, "Первый канал" выпустил сюжет о том, как коллеги приносят цветы к могиле журналиста, но о расследовании там не было сказано ни слова. На "Первом канале" Русской службе Би-би-си затруднились сообщить, на какой стадии сейчас находится следствие и ведется ли оно в принципе.

Андреа Рокелли и Андрей Миронов. Расследование итальянских властей

В 2014 году итальянский фотограф Андреа Рокелли вместе с переводчиком, российским журналистом и правозащитником Андреем Мироновым, а также с французским фотографом Вильямом Рогуленом работали в пригороде Славянска, который в тот момент контролировался сепаратистами ДНР во главе с Игорем Стрелковым.

25 мая у поселка Андреевка машина с журналистами попала под обстрел. Рокелли и Миронов погибли на месте, французский фотограф получил осколочное ранение в ногу. Рокелли на момент гибели было 30 лет, до войны на востоке Украины он успел поработать на Северном Кавказе, в Киргизии, Тунисе и Ливии во время "арабской весны".

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели Миронова, но ничего о результатах расследования не сообщал. Украинские власти в 2014 году обвинили в обстреле журналистов пророссийских сепаратистов: первый вице-премьер правительства Украины Виталий Ярема заявил, что Рокелли с Мироновым получили смертельные ранения "во время минометного обстрела со стороны "террористов"".

Итальянские власти вели свое расследование, о результатах которого стало известно совсем недавно. 30 июня в Болонье итальянские полицейские задержали бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, которого назвали подозреваемым в убийстве Рокелли и Миронова.

Про Маркива известно, что он уроженец Тернопольской области, и в 2003 году переехал из Украины в Италию вместе с матерью и сестрой. В Италии он получил образование, итальянское гражданство и работал диджеем.

В конце 2013 года, в разгар протестов на Майдане, Маркив вернулся в Киев. Там он стал активистом "Евромайдана", а после начала боевых действий на востоке страны вступил в 1-й добровольческий батальон национальной гвардии. В национальной гвардии Маркив служил вплоть до ареста в аэропорту Болоньи, куда прилетел в гости к родным.

Украинские власти выразили протест в связи с задержанием ветерана АТО. В заявлении Национальной гвардии, где служил задержанный, повторили версию трехлетней давности: журналисты погибли в результаты артобстрела со стороны "российско-террористических войск".

Советник главы МВД Украины и депутат Верховной рады Антон Геращенко после задержания Маркива назвал его арест провокацией российских спецслужб, которые "передали в Италию надуманные документы". По его словам, в батальоне, где служил Маркив, не было минометов. О том же говорится и в заявлении Нацгвардии.

Генпрокуратура Украины уже обратилась к итальянским властям с требованием "предоставить основательные доказательства вины" задержанного. Однако сразу несколько журналистов, работавших в мае 2014 года в Славянске, рассказали Русской службе Би-би-си, что место, где погибли Андреа Рокелли и Андрей Миронов, обстреливалось с позиций украинских войск именно из минометов.

"На месте их гибели находился оставленный блокпост ДНР, и с позиций украинских войск на горе Карачун это место прицельно обстреливалось", — рассказал Русской службе Би-би-си российский журналист Андрей Бородулин. По его словам, туда никто не ездил, таксист, который привез журналистов, мог просто не знать об обстановке. "Когда они погибли, первая реакция у всех была: зачем они вообще туда поехали? Это была ошибка", — говорит Бородулин.

Бородулин говорит, что на машине журналистов не было маркирующих наклеек, поэтому украинские военные никак не могли знать, кто едет в этом автомобиле, и могли открыть огонь, решив, что перед ними сепаратисты.

Программный директор московского бюро Human Rights Watch Татьяна Локшина рассказала Русской службе Би-би-си, что накануне гибели журналистов попала со своими коллегами под обстрел на том же месте.

"Дом по этой же улице наполовину разрушен минометным обстрелом, и еще несколько поврежденных домов всего в нескольких шагах. Следы от снарядов оставляют маленькие сомнения в том, что они прилетели с украинской базы на горе по ту сторону Славянска — в ответ на стрельбу и обстрелы повстанцев, которые находились в городе и вокруг него", — сказано в ее репортаже для Human Rights Watch, опубликованном 28 мая 2014 года.

Брат погибшего Андрея Миронова Александр рассказал Русской службе Би-би-си, что представители миссии ОБСЕ обследовали место, где погибли журналисты, и также пришли к выводу, что обстрел велся со стороны горы Карачун.

Отец убитого итальянского фотографа Рино Рокелли сказал "Новой газете", что склонен доверять результатам расследования: "В Италии следствие контактирует со мной. Сейчас я точно могу подтвердить: этот человек, Виталий Маркив, очень много знает, с ним сейчас работает следствие, — сказал он. — Это расследование провела Италия. И я склонен ему доверять больше как независимому, чем если бы его выполнила одна из сторон военного конфликта".

Миронову было 60 лет. В 1986 году он получил 4 года лишения свободы за "антисоветскую агитацию и пропаганду". Он много работал во время первой войны в Чечне как журналист и правозащитник. Репортажи из Славянска он публиковал в "Новой газете" — последний их материал с Рокелли был опубликован там 19 мая 2014 года.

Следственный комитет за прошедший со дня ареста Маркива месяц никак не прокомментировал его задержание. Александр Миронов говорит, что последний раз он был в СК зимой 2017 года. "Меня включили в список потерпевших, но опрашивали не по конкретному эпизоду, а в рамках большого "украинского дела", — сказал он Русской службе Би-би-си.

Бородулин вспоминает, что примерно полтора года назад следователи допрашивали и его: "И по эпизоду гибели Миронова, и вообще по всему, чему я был свидетелем". Тогда же, говорит журналист, в "Фейсбук" ему написал человек, который представился украинским следователем. Но его расспросы были неформальные, и настойчивости он не проявлял.

Рино Рокелли говорит, что с украинской стороной не контактирует. "В документах украинского следствия сказано, что из тела был извлечен осколок снаряда, он есть в их распоряжении, — говорит Александр Миронов. — Но почему в Киеве не провели его полноценную экспертизу, я не знаю, и это очень странно". Бородулин добавляет, что украинские власти могли опросить и ключевого свидетеля — таксиста.

Игорь Корнелюк и Антон Волошин, ВГТРК

Единственный случай, когда дело о гибели российских журналистов в Донбассе довели до российского суда, произошел с Надеждой Савченко.

Взятую в плен в Луганской области украинскую военнослужащую обвинили в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, которые погибли 17 июня 2014 года в результате обстрела на блокпосту у поселка Металлист под Луганском.

В плену, а затем в российском СИЗО Савченко пробыла в итоге почти два года, пока в марте 2016 года Донецкий городской суд Ростовской области не признал ее виновной в убийстве журналистов ВГТРК и не приговорил к 22 годам заключения.

Приговор Савченко: путаница с вердиктом и пикеты

За время, пока Савченко находилась в российском СИЗО, ее успели избрать депутатом Верховной рады и назначить делегатом ПАСЕ. В тюрьме после вынесения приговора Савченко находилась недолго: уже в мае 2016 года российский президент Владимир Путин ее помиловал по просьбе родственников убитых журналистов.

Савченко обменяли на Александра Александрова и Евгения Ерофеева — россиян, попавших в плен в Луганской области, которых в Киеве называли действующими бойцами ГРУ, а российская сторона — добровольцами народной милиции самопровозглашенной ЛНР. Впрочем, этот громкий суд был скорее исключением из правила.

Разница в подходах

В марте 2017 года глава СК Александр Бастрыкин говорил в интервью "Российской газете", что ведомство расследует 104 уголовных дела по событиям на Украине. "76 из них объединены в одно производство с уголовным делом о применении запрещенных средств и методов ведения войны, — рассказал Бастрыкин. — В этом деле к ответственности привлекаются более 90 человек".

Бывший адвокат Надежды Савченко Илья Новиков сказал Русской службе Би-би-си, что между тем, как российские и итальянские правоохранительные органы расследуют гибель своих журналистов, есть фундаментальная разница.

"Русские с самого начала отчитывались количеством. Массово объявляли в розыск украинских генералов, политиков, олигархов. В такой ситуации и нельзя никогда выйти на конкретного исполнителя", — говорит он.

"В результате каких-то осмысленных новостей о ходе расследования большого "украинского дела" не было уже очень давно, — говорит Новиков. — У итальянцев же был один эпизод, по которому они могли вести конкретную работу. Я не берусь судить о качестве собранной ими доказательной базы, но разница в подходах к следствию была просто принципиальная".