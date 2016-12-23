Кадыров заявил об "обязанности" Путина участвовать в выборах президента

Президент России Владимир Путин «обязан» принять участие в выборах главы государства 2018 года, заявил в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть Президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и, потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа!» — написал Кадыров.

Он добавил, что отказ Путина принять участие в выборах российского президента может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению главы Чечни, США и страны НАТО хотят превратить Россию в государство «не просто третьего, а десятого мира».

Ранее журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал на пресс-конференции вопрос Путину, почему он должен и почему не должен стать президентом по итогам выборов 2018 года. Путин сказал, что вопрос участия в предстоящих выборах он будет решать, исходя из ситуации в стране и мире.



