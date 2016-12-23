Кадыров заявил об "обязанности" Путина участвовать в выборах президента

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Телеканал "Дождь"
пятница, 23 декабря 2016 г. 16:45
Президент России Владимир Путин «обязан» принять участие в выборах главы государства 2018 года, заявил в инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ramzanas Kadyrovas, Vladimiras Putinas
© AP/Scanpix

«Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть Президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и, потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа!» — написал Кадыров.

Он добавил, что отказ Путина принять участие в выборах российского президента может привести к непредсказуемым последствиям. По мнению главы Чечни, США и страны НАТО хотят превратить Россию в государство «не просто третьего, а десятого мира».

Ранее журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников задал на пресс-конференции вопрос Путину, почему он должен и почему не должен стать президентом по итогам выборов 2018 года. Путин сказал, что вопрос участия в предстоящих выборах он будет решать, исходя из ситуации в стране и мире.

Президент России Владимир Путин заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что вопрос участия в предстоящих выборах главы государства будет решён, когда созреет ситуация, с учётом того, что происходит в стране и мире, исходя из того, что сделано и можно сделать и, как должны делать. Это исключительно правильный подход, верное решение. Но Владимир Владимирович пользуется непререкаемым авторитетом в нашей стране и во всём мире. Он сумел вывести страну из глубокого кризиса, в котором она оказалась в девяностые годы, спас Россию от развала, спас от международного терроризма, порождённого Западом и спецслужбами недружественных стран. Весь мир стал свидетелем того, как титанические усилия России продвинули процесс нормализации ситуации на Ближнем Востоке. США и их союзники надеялись санкциями и иными недружественными действия ввергнуть Россию в хаос, подорвать её экономику и обороноспособность. Но наш Президент шаг за шагом добился укрепления экономики, обороноспособности. Очень важно, что достигнуты стабильность и единство в обществе. В связи с этим, считаю необходимым высказать своё мнение, основанное на мнении всех жителей Чечни и, уверен, мнении миллионов россиян - Владимир Владимирович должен быть нашим всенародным кандидатом на очередных выборах, должен быть Президентом России и после 2018 года. Почему я об этом говорю? Потому что знаю мнение народа и, потому что Владимир Владимирович обязан принять участие в выборах, ибо это воля россиян, российского народа! Иной подход может иметь на данном этапе непредсказуемые последствия, если учесть откровенно враждебные действия США и стран НАТО, которые и не скрывают своих целей превратить Россию в государство не просто третьего, а десятого мира! #Кадыров #Путин #Россия #Чечня

A video posted by Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) on Dec 23, 2016 at 5:29am PST


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