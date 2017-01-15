Кадыров заявил о разгроме банды ИГ в Чечне

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bbcrussian.com
воскресенье, 15 января 2017 г. 09:18
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о нейтрализации банды, которая, по его словам, связана с запрещенной в России экстремистской организацией "Исламское государство". В своем "Инстаграме" он опубликовал видео, снятое после задержания последнего предполагаемого члена группировки.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

Кадыров, который на видео разговаривает с задержанным по-чеченски, утверждает, что тот - опасный экстремист Имран Дацаев, причастный к убийству старшего сержанта полиции осенью 2016 года.

По данным главы Чечни, Дацаев сбежал при проведении спецоперации 11 января, но этой ночью был блокирован в Грозном, оказал сопротивление полиции и задержан. По словам Кадырова, Дацаев пошел на убийство полицейского по приказу джихадистов, "чтобы заслужить доверие".

Также глава Чечни также заявил о задержании в Нальчике (Кабардино-Балкария) еще двоих предполагаемых членов банды. "На данный момент вся бандгруппа нейтрализована, в отделы полиции доставлены более 50 участников", - написал Кадыров.

По его словам, банду координировал находящийся в Сирии уроженец города Шали (Чечня). "Его имя и фамилии известны. Все контакты отслеживались", - отметил Кадыров.

В планы преступников по информации главы Чечни "входили крупномасштабные теракты с максимальным количеством жертв". Подтверждения этой информации из других источников нет.

11 января в Чечне началась спецоперация против предполагаемых террористов. Кадыров тогда сообщил, что в результате были убиты четверо подозреваемых, один задержан. Погибли двое бойцов Росгвардии.

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