Кадыров: разные силы пытаются поколебать мир в Чечне

Кадыров подчеркнул, что главное дело его жизни — это продолжать путь своего отца Ахмата Кадырова, который «отдал жизнь за нашу землю, за наш народ». «Слишком дорогую цену мы заплатили за мир в нашей республике. Путь завоевания мира мы прошли, теперь мы идем по пути созидания», — констатировал глава Чечни.

Однако, по его словам, «разные силы» пытаюстя поколебать мир в республике и «каждому из команды Ахмат-Хаджи Кадырова приходится быть атлантом, чтобы на своих плечах удержать то, что хотят разрушить враги».

«Именно такие люди поддерживая террористов, которые убивают мирное население, захватывают здания, нападают на представителей силовых структур, обрекают на казнь целые народы», — отметил Кадыров.

Он заключил, что, «если ты слышишь от тех, кто ждет распадат твоей страны, только дурное, значит, ты на верном пути».

Пост в Telegram появился на следующий день после того, как «Новая газета» со ссылкой на свои источники сообщила о расстреле в Чечне 27 человек в ночь на 26 января. По данным издания, убитых сначала задержали в разных районах Чечни, после чего привезли на территорию дислокации полка патрульно-постовой службы полиции имени Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова (ППСП им. Кадырова). Там их, написала газета, расстреляли и развезли по разным кладбищам, где похоронили в «наспех вырытых могилах». В чем подозревали убитых и на каком основании их задержали, не уточнялось.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле приняли к сведению информацию об убийстве в Чечне 27 человек.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявил, что эта информация — ложь и «очередной виток и всплеск нездоровой фантазии» автора расследования Елены Милашиной.