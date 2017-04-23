Кадыров призвал ”продажных шайтанов” извиниться на коленях за статьи о Чечне

РБК пишет, что под ”продажными шайтанами” Кадыров подразумевал авторов статей о преследованиях геев в Чечне. Из опубликованного позже видео следует, что Кадыров, как и на недавней встрече с президентом Владимиром Путиным, говорил и о ситуации с богословом Хасу Тепсуркаевым, про смерть которого якобы писали СМИ, обвиняя власти Чечни в убийстве.

Комментируя сообщения о том, что в республике действуют секретные тюрьмы, Кадыров сказал, что ”все правозащитники Северного Кавказа поехали посмотреть” и не нашли ”ни одного такого случая”.

Он также отверг сообщения о том, что ”якобы кому-то помогают переехать на Запад”. ”Смешно все это. Никто и никуда не уехал. Чечня маленькая. Об этом знали бы все”, — цитирует его РБК.

”Просто на Западе очень хотят, чтобы все жили по их правилам, перестали обзаводиться семьями, рожать и растить детей, достойных сыновей. У них там мужчины повыходили замуж за бывших мужчин”, — сказал глава Чечни.

В начале апреля ”Новая газета” сообщила, что в Чечне за последние месяцы более ста человек были задержаны по подозрению в том, что они геи. Газета сообщила, что задержанных пытают в секретных тюрьмах, требуя выдать имена других геев. Три человека, по данным ”Новой”, были убиты.

Сотрудники ”Российской ЛГБТ-сети” говорят, что из Чечни за последнее время были вынуждены уехать около 25 гомосексуалов. Свидетельства покинувших республику геев опубликовали несколько СМИ, в том числе ”Медуза”.

Власти Чечни утверждают, что геев в республике нет, и никаких преследований не происходит. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что люди не обращались в правоохранительные органы в связи с похищениями, и предположила, что речь может идти о провокации.

После первой публикации ”Новой” в главной мечети Грозного прошло собрание, на котором была принята резолюция со словами: ”Обещаем, что возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности”.

”Новая газета” сочла это призывами к расправе над журналистами. В Чечне заявили, что имели в виду ”возмездие Аллаха”, а также наказание в рамках российского законодательства. 19–20 апреля в редакцию ”Новой газеты” были присланы конверты с неизвестным порошком.