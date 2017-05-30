Кадыров пригласил Макрона и Меркель в Чечню

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Телеканал "Дождь"
вторник, 30 мая 2017 г. 16:00
Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель посетить Чечню. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

«Не стоит обвинять российские СМИ в клевете, а самим в это время руководствоваться ложной информацией. Президент Франции Макрон, взяв с собой Меркель, в поисках истины может посетить Чеченскую республику. Двери открыты», — написал Кадыров. О какой именно «ложной информации» идет речь, глава Чечни не уточнил.

Помимо этого, он привел отрывок из монолога героя пьесы Грибоедова «Горе от ума» Александра Чацкого и написал, что «европейским лидерам и всем сочувствующим им, а также отстаивающим интересы не своей страны, уже давно ответил Грибоедов».

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Накануне президент Франции Эммануэль Макрон договорился с президентом России Владимиром Путиным вместе отслеживать ситуацию с геями в Чечне.

«Мы говорили об ЛГБТ в Чечне, а также об НКО в России. Я очень четко указал президенту Путину, чего ожидает Франция по этому вопросу, и мы договорились, что будем регулярно отслеживать ситуацию вместе», — заявил Макрон по итогам встречи с Путиным. Помимо этого, во время пресс-конференции Макрон назвал российский телеканал Russia Today и агентство Sputnik распространителями пропаганды и ложной информации.

В начале мая вмешаться в ситуацию с преследованием геев в Чечне Путина попросила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она объявила на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Сочи.

Телеканал "Дождь"
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