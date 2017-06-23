Кадыров предложил Дурову встретиться с Роскомнадзором в Грозном

bbcrussian.com
пятница, 23 июня 2017 г. 16:00
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил устроить в Грозном встречу представителей Роскомнадзора и мессенджера Telegram. Об этом он заявил в собственном Telegram-канале.
Ramzanas Kadyrovas
© Instagram nuotr.

"Не хочется, чтобы Телеграмм блокировали, но и соблюдать российское законодательство необходимо. Я, как один из активных пользователей мессенджера, считаю, что стороны должны сесть за стол переговоров, а не игнорировать друг друга", - заявил Кадыров.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился сегодня с открытым письмом к Павлу Дурову. Там он просил предоставить необходимые по российскому законодательству данные о мессенджере.

"Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram. И официально направить в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации", - написал он.

По словам Жарова, представители его ведомства много раз пытались связаться с администрацией мессенджера, однако до сих пор не получили никакого ответа.

В середине мая газета "Ведомости" сообщила, что Роскомнадзор направил Telegram письмо, где пригрозил заблокировать сервис. Тогда ведомство отказалось комментировать эту информацию.

"Еще ни одно правительство или спецслужба в мире не получили ни бита информации от нас. Так будет всегда", - прокомментировали тогда эту новость в Telegram агентству Rambler News Service.

Части ключей для расшифровки данных мессенджера хранятся в дата-центрах в нескольких странах мира, напомнили авторы комментария.

"Для того, чтобы заставить Теlegram выдать какие-либо данные, потребуется нереалистичный уровень сотрудничества между несколькими государствами", - говорится в тексте.

Согласно закону, "организатор распространения информации" в интернете обязан сообщить Роскомнадзору о начале работы в России. Также он должен обеспечить хранение на территории страны данных о своих пользователях и всей информации, которой они обмениваются, в течение шести месяцев.

В начале мая регулятор внес в список запрещенных ресурсов сайты мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также аудиовизуальный чат Vchat. Поводом для этого стал отказ компаний от включения в реестр распространителей информации.

Штаб-квартира Telegram находится в Берлине, а сама компания никак не связана с Россией, несмотря на то, что там родились ключевые разработчики мессенджера - братья Павел и Николай Дуровы, подчеркивается в справке на сайте мессенджера.

На сайте британской Регистрационной палаты также содержится информация о компании Telegram Messenger LLP (обществе с ограниченной ответственностью), зарегистрированной в Лондоне в 2014 году.

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