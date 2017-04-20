Кадыров пожаловался Путину на "провокационные статьи" о Чечне

Вероятно, речь идет о скандале вокруг расследования "Новой газеты" о преследованиях гомосексуалов в кавказском регионе.

"Хочу вам доложить, что те провокационные статьи, которые пишут про Чеченскую республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания…", — начал докладывать президенту Кадыров. "Какие?" — поинтересовался глава государства. "Хорошие, в кавычках, люди пишут про то, что у нас в республике — даже говорить про это неудобно — людей задерживают, убивают", — пояснил глава Чечни.

По словам Кадырова, эти "хорошие люди", рассказавшие о преследованиях лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне, даже назвали имя одной из жертв таких "чисток" — Хасу Тепсуркаев.

"Сказали, что его убили, а он находится дома. Прямым текстом сначала оскорбили его, потом обвинили власти, что его убили, а он живой, здоровый находится дома. Вот такие неподтвержденные факты вокруг республики бывают в год два-три раза, и с начала года это первая ситуация в таком формате", — резюмировал Кадыров.

Рассказывая президенту о состоянии дел в республике, глава Чечни подчеркнул, что в плане безопасности регион находится "на хорошем счету". "Уличной преступности у нас нет, серьезных угроз террористической направленности у нас нет. Республика, так скажем, уверенно двигается вперед", — добавил он.

Ранее в среду, 19 апреля, "Новая газета", рассказавшая о преследованиях геев в Чечне, получила конверт с подписью отправителя "Грозный" и индексом "666666" без подробного обратного адреса на имя гендиректора Сергея Кожеурова с белым порошком неизвестного происхождения внутри.

13 апреля "Новая газета" опубликовала заявление об открытых угрозах по адресу редакции. Под ними подразумевалась резолюция, принятая собранием чеченских богословов в центральной мечети Грозного 3 апреля, содержащая слова: "Возмездие настигнет истинных подстрекателей, где бы и кем бы они ни были, без срока давности".

Заявление было сделано в связи с публикациями о задержании в Чечне около 100 геев. По информации газеты, задержанных держали в секретных тюрьмах и пытали, требуя назвать имена других геев, как минимум три человека были убиты. Власти Чечни отрицают как существование тюрем для геев, так и наличие геев в Чечне.

Накануне со слов автора резонансного расследования Елены Милашиной стало известно, что СК начал проверку по публикациям. К расследованию призвала ранее и Amnesty International, генсек Совета Европы также обратился с этой просьбой к омбудсмену Татьяне Москальковой.

Последняя отчиталась о проверке накануне, заявив, что она направляла запросы в Следственный комитет РФ, МВД РФ и прокуратуру Чечни, но ей отовсюду сообщили, что случаев пропажи людей, обращений к ним по этому поводу не было. Чеченские правозащитники тоже не обнаружили тюрем для геев.