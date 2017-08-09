Кадыров попросил Мединского запретить показ "Матильды" в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к министру культуры РФ Владимиру Мединскому с просьбой исключить республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Письмо руководителя региона к Мединскому, датированное 16 июня, опубликовали журналисты "Комсомольской правды".

"Десятки тысяч людей разных конфессий просят не допустить публичный прокат фильма в РФ в связи с тем, что расценивают его как преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей, оскорбление из религиозных чувств и унижение человеческого достоинства, а также осквернение святынь и многовековой истории народов России", - заявил глава Чечни.

Кадыров напомнил, что во время Первой мировой войны Кавказская конная дивизия, состоявшая из "жителей Северного Кавказа и Закавказья, мусульман", добровольно принесла присягу императору Николаю Второму и обязалась защищать Российскую Империю от врага ценой своих жизней.

"Чтобы жить с честью, надо помнить свою историю, гордиться и почитать тех, кто сражался за нас. Эта память священна и благородна. Мы, потомки победителей, должны не только свято чтить память о защитниках Родины, но и воспитывать молодое поколение в духе уважения к своей истории. Прошу вас исключить Чеченскую республику из прокатного удостоверения на показ фильма "Матильда", - резюмировал Кадыров.

1 августа во многих городах России прошло так называемое молитвенное стояние православных активистов из числа противников выхода "Матильды" на отечественные экраны. Организаторами этих мероприятий выступили общественные движения "Сорок сороков" и "Царский крест". Русская православная церковь заблаговременно открестилась от стояния, назвав его "гражданской акцией".

Премьера картины "Матильда" запланирована на 6 октября в Мариинском театре в Санкт-Петербурге, в прокат фильм должен выйти 25 октября. При этом еще задолго до премьеры депутат Госдумы Наталья Поклонская развернула и возглавила кампанию православной общественности против грядущего выхода "Матильды" на отечественные экраны и неоднократно обращалась в прокуратуру, а режиссер Алексей Учитель несколько раз сообщал о проверках надзорных органов.

21 июня Поклонская объявила, что "Матильда" признана Церковью хулой на Духа Святого, а православных верующих, присутствовавших на закрытых показах картины, якобы отлучили от святого причастия на шесть месяцев, однако в Московском патриархате РПЦ это опровергли. Учитель, со своей стороны, неоднократно высказывал возмущение в связи действиями Поклонской и обращался в комиссию Госдумы по этике.

Между тем президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 15 июля отказался защищать "Матильду" от Поклонской, но согласился с Учителем, что подстрекательство к проведению однообразных проверок со стороны депутата недопустимо.