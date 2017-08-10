Кадыров отказался запрещать показ «Матильды» в Чечне

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Телеканал "Дождь"
четверг, 10 августа 2017 г. 18:00
В Чечне не будут запрещать показ фильма «Матильда» Алексея Учителя, потому что на него в республике «и так не станут тратить время». Об этом глава региона Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме. Ранее 10 августа Минкультуры выдало «Матильде» прокатное удостоверение.
Ramzan Kadyrov
© Sputnik / Scanpix

По его мнению, фильм также не найдет зрителя и в других регионах России. Кадыров отметил, что ничего удивительного в решении Минкультуры нет. «Это было ожидаемо и мало кого удивило. Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съемки картины финансированы из бюджета. Не пойдёт же Минкультуры против себя», — отметил Кадыров.

До этого выдачу «Матильде» прокатного удостоверения прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, изначально выступившая в пользу запрета фильма. Она заявила, что разрешение «развязывает руки Генпрокуратуре», которая теперь сможет проверить должностных лиц Минкультуры на экстремизм.

Ранее Кадыров, а вслед за ним и руководство республики Дагестан обратились в Минкультуры с просьбой запретить показ «Матильды» на территории регионов. 10 августа ведомство выдало фильму прокатное удостоверение, которое действует по всей России. Однако в Ингушетии показывать «Матильду» в кинотеатрах отказались, несмотря на разрешение Минкультуры.

Премьера фильма «Матильда» об отношениях между императором Николаем II и примой-балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской запланирована на 25 октября 2017 года. Режиссер фильма Алексей Учитель назвал ситуацию вокруг своей работы, которая еще не вышла на экраны, «абсурдной».

Телеканал "Дождь"
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Кадыров отказался запрещать показ «Матильды» в Чечне (4)

Ramzan Kadyrov
В Чечне не будут запрещать показ фильма «Матильда» Алексея Учителя, потому что на него в республике «и так не станут тратить время». Об этом глава региона Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме. Ранее 10 августа Минкультуры выдало «Матильде» прокатное удостоверение.

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