Кадыров отказался запрещать показ «Матильды» в Чечне

По его мнению, фильм также не найдет зрителя и в других регионах России. Кадыров отметил, что ничего удивительного в решении Минкультуры нет. «Это было ожидаемо и мало кого удивило. Министерство не могло отказаться от своего детища. Ведь съемки картины финансированы из бюджета. Не пойдёт же Минкультуры против себя», — отметил Кадыров.

До этого выдачу «Матильде» прокатного удостоверения прокомментировала депутат Госдумы Наталья Поклонская, изначально выступившая в пользу запрета фильма. Она заявила, что разрешение «развязывает руки Генпрокуратуре», которая теперь сможет проверить должностных лиц Минкультуры на экстремизм.

Ранее Кадыров, а вслед за ним и руководство республики Дагестан обратились в Минкультуры с просьбой запретить показ «Матильды» на территории регионов. 10 августа ведомство выдало фильму прокатное удостоверение, которое действует по всей России. Однако в Ингушетии показывать «Матильду» в кинотеатрах отказались, несмотря на разрешение Минкультуры.

Премьера фильма «Матильда» об отношениях между императором Николаем II и примой-балериной Мариинского театра Матильдой Кшесинской запланирована на 25 октября 2017 года. Режиссер фильма Алексей Учитель назвал ситуацию вокруг своей работы, которая еще не вышла на экраны, «абсурдной».