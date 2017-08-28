Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в инстаграме видео со свадьбы своего племянника Ясина Закриева и Элины Мухадаевой. На записи можно увидеть в свадебном кортеже несколько автомобилей Rolls-Royce.
© Instagram

По словам Кадырова, «торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям».

«Мы с дорогой мамой Аймани Несиевной и дорогим дядей Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую сестру Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодожёнам!» — написал Кадыров.

Сегодня мы сыграли свадьбу дорогого ПЛЕМЯННИКА Ясина Закриева и Элины Мухадаевой. На ней присутствовали наши многочисленные родственники, друзья. Торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям. Мы с дорогой МАМОЙ Аймани Несиевной и дорогим ДЯДЕЙ Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую СЕСТРУ Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодожёнам! #Кадыров #Россия #Чечня #Ясин #Свадьба

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Авг 26 2017 в 1:11 PDT



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Кадыров опубликовал видео со свадьбы своего племянника

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