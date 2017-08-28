Кадыров опубликовал видео со свадьбы своего племянника

По словам Кадырова, «торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям».

«Мы с дорогой мамой Аймани Несиевной и дорогим дядей Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую сестру Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодожёнам!» — написал Кадыров.







