По словам Кадырова, «торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям».
«Мы с дорогой мамой Аймани Несиевной и дорогим дядей Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую сестру Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодожёнам!» — написал Кадыров.
Сегодня мы сыграли свадьбу дорогого ПЛЕМЯННИКА Ясина Закриева и Элины Мухадаевой. На ней присутствовали наши многочисленные родственники, друзья. Торжество получилось очень красочным и соответствующим нашим традициям. Мы с дорогой МАМОЙ Аймани Несиевной и дорогим ДЯДЕЙ Магомедом Абдулхамидовичем поздравили с женитьбой сына мою дорогую СЕСТРУ Зулай Ахматовну, пожелали взаимопонимания и благополучия молодожёнам! #Кадыров #Россия #Чечня #Ясин #Свадьба
Кадыров опубликовал видео со свадьбы своего племянника
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в инстаграме...
Американский посол напомнил россиянам, что ситуация с визами - это результат решения властей РФ (13)
Посол США в РФ Джон Теффт выразил недовольство тем, как...
Der Spiegel узнал о подготовке Россией программы допинга для ЧМ-2018 по футболу (2)
По данным Spiegel Online, задача разработать программу...
СМИ узнали о связи экс-главы "Роснефти" с тамбовской ОПГ (3)
Бывший глава "Роснефти", владелец Независимой...
Автобус упал в Керченский пролив: 17 человек погибли,24 удалось спасти (29)
В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море с...
TOP новостей
Самые влиятельные в Литве: государственные служащие и чиновники (3)
Эксклюзивный проект DELFI "Самые влиятельные в Литве 2017"...
Война продолжается: учителя рассказали, сколько работают и зарабатывают (35)
Биржа труда и Департамент статистики представляют...
Еще одна проблема Литвы: население сокращается не из-за эмиграции (105)
В Литве население сокращается не только из-за высокой...
Ландсбергис: я с детства помню, как порочили имя моего дедушки (122)
Лидер Союза отечества-Христианских демократов Литвы...
Очная ставка Карбаускиса с обществом: борьба с алкоголем только началась (43)
Принятые парламентом меры ограничения доступности...