Кадыров обвинил в продажности защитников геев

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Телеканал "Дождь"
среда, 19 июля 2017 г. 11:10
Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил правозащитников, борющихся за права геев, в продажности. Об этом он заявил в эфире телеканала HBO.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik / Scanpix

«Это подлые наши правозащитники, продажные, которые все время обманывают американских, так скажем, властей и получают копейки. И очень много людей будут отправляться из Москвы, типа они, их преследует Кадыров, они там вынуждены уехать в Европу, и они будут там делать деньги», — сказал Кадыров (цитата ТАСС).

Он также обратился к интервьюеру, назвав «ерундой» все, что говорят про Чечню. «Вы сами должны увидеть, что здесь абсолютно демократическая республика, свобода слова, люди живут счастливо, — добавил Кадыров.

По словам журналиста HBO, Кадыров в разговоре с ним допустил то, что гомосексуалистов в республике могут наказывать их родственники.

В интервью HBO Кадыров также заявил, что в Чечне нет гомосексуалов. «А если есть, забирайте их туда к себе в Канаду — кровь им очистить. Нам такие и не нужны. Нет у нас таких людей», — сказал он.

В Госдепартаменте сказали, что слова главы Чечни по поводу геев в республике вызвали беспокойство у США.

В начале апреля «Новая газета» сообщила о массовых задержаниях геев в Чечне. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов тогда опроверг эту информацию, сказав, что геев «попросту нет в республике».

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова передала информацию «Новой газеты» в Следственный комитет.

Телеканал "Дождь"
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