Кадыров обвинил "Роснефть" в несправедливом отношении к Чечне

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bbcrussian.com
пятница, 31 марта 2017 г. 10:05
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что цена активов "Роснефти", которые предполагается продать региону, завышена, а относиться к Чечне нужно как к "послевоенному региону".
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

В конце февраля, стало известно, что "Роснефть" планирует продать Чечне 51% в подконтрольной компании "Грознефтегаз" и остальное свое имущество в республике за 12,5 млрд рублей (222,7 млн долларов).

"То, что они предлагают нам за 12,5 млрд рублей, - это смешно, цена завышена. Не знаю, как считает их менеджмент. Я отстаиваю интересы региона. Их отношение к нам несправедливо. Мы будем добиваться справедливости", - сказал Кадыров в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам главы региона, это объясняется тем, что руководство "Роснефти" "не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами".

"[Глава "Роснефти" Игорь] Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику", - пояснил он.

20 марта "Роснефть" предложила построить в Чечне битумный завод вместо нефтеперерабатывающего завода в Грозном, строительство которого в компании посчитали убыточным.

По расчетам "Роснефти", денежный поток Грозненского НПЗ в период с 2010 по 2022 год будет отрицательным и составит минус 26,3 млрд рублей.

Ранее на этой неделе "Роснефть" по итогам аукциона получила право на разработку двух месторождений в Чечне - Датыхского и Предгорненского нефтегазовых участков.

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