Кадыров назвал странным приговор чеченцам по делу Немцова

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NEWSru.com
пятница, 14 июля 2017 г. 11:30
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал странным приговор по делу об убийстве Бориса Немцова и сомневается в доказательствах вины чеченцев, признанных виновными. Об этом сообщил официальный портал правительства республики.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

В рапорте портала рассказывается о совещании Кадырова с командирами подразделений МВД республики. На протяжении совещания Кадыров настаивал, что "против Чечни и ее народа ведется целенаправленная информационная и идеологическая война".

В последнем абзаце прямой речи главы республики нет. Но говорится, что "по его мнению, странно выглядит приговор Московского окружного военного суда по делу об убийстве Бориса Немцова, вынесшего двадцать лет строго режима, при сомнительных доказательствах вины".

"Также недоумение главы республики вызвало обращение гособвинения к суду с просьбой назначить одному из осужденных наказание в виде пожизненного лишения свободы. Кадыров отметил, что ему не известны случаи, когда по подобным уголовным делам давали пожизненные сроки", — указывает портал администрации Чечни.

Обвиняемых в убийстве Бориса Немцова судил суд присяжных. Они признали Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве политика.

13 июля Московским окружным военным судом был вынесен приговор: Дадаев, которого следствие назвало непосредственным исполнителем преступления, получил 20 лет колонии строгого режима и штраф в размере 100 тысяч рублей, а остальные фигуранты — от 11 до 19 лет в колонии строгого режима.

Правозащитники указали на мягкость приговора, который дает убийцам Немцова право отбывать наказание в Чечне.

NEWSru.com
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