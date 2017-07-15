Кадыров назвал геев шайтанами и заявил, что в Чечне их нет

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал первое за многие годы интервью представителю западных средств информации.

Он согласился на беседу с редактором спортивного отдела американского кабельного телеканала HBO Дэвидом Скоттом, который в том числе задал ему вопрос о положении с правами ЛГБТ в Чечне и попросил прокомментировать появляющиеся сообщения о пытках и казнях в республике геев.

В ответ Кадыров заявил, что "это все ерунда" и в Чечне вообще нет геев.

"А если есть, заберите их в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас ... чтобы очистить кровь", - добавил он.

Кадыров назвал гомосексуалов шайтанами и заявил: "Они нелюди. И будь они прокляты за то, что они на нас наговаривают".

На следующий вопрос, считает ли Кадыров США врагом своей страны, тот ответил, что Америка ведет антироссийскую политику против руководства страны, но не является достаточно сильной страной, чтобы считать ее врагом России.

"У нас есть сильное государство и ядерная держава. Даже если наше правительство будет полностью уничтожено, туда полетят наши ракеты. Мы весь мир поставим раком", - заявил глава Чеченской Республики.

Озабоченность и угрозы

В начале апреля "Новая газета" опубликовала расследование о массовых задержаниях и пытках жителей Чечни. В нем говорилось, что в республике за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых заподозрили в гомосексуальных связях.

Позже издание опубликовало имена 27 человек, которые, по данным журналистов газеты, после задержания чеченскими властями были расстреляны в ночь на 26 января.

Чеченские официальные лица и местные представители духовенства крайне резко отреагировали на эти сообщения. Так, пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что расследование "Новой газеты" - "абсолютная ложь". По его словам, "нельзя задерживать и притеснять того, кого попросту нет в республике".

В связи с публикацией статей о преследованиях геев в Чечне в адрес журналистов "Новой" начали поступать угрозы.

Обеспокоенность в связи с правами ЛГБТ в Чечне высказывали многие западные политики. В том числе эту тему обсуждала с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель. А заместитель главы британского МИД Алан Дункан посвятил этой проблеме специальный доклад в парламенте, назвав преследование геев в Чечне "абсолютным варварством".

В мае двое жителей Чечни, которые были вынуждены покинуть республику после преследований из-за своей гомосексуальности, получили убежище в Литве.