Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале снова заявил о том, что его слова о ситуации в Мьянме были неверно интерпретированы.
Ramzanas Kadyrovas
© Sputnik/Scanpix

"Мою речь исковеркали и переврали, причем сделано это было, как я считаю, целенаправленно. Затем под эту ложь некоторые журналисты стали строить очередную теорию заговора", — написал он.

Кадыров выразил абсолютную уверенность, что Россия "никогда, ни при каких обстоятельствах не будет препятствовать мерам, направленным на оказание помощи угнетенным", в том числе и в Мьянме.

"В мире нет государства, которое более заинтересовано в защите прав и интересов людей вне зависимости от вероисповедания, национальности, гражданства и места проживания, чем Россия", — добавил лидер республики.

По словам Кадырова, он является "верным пехотинцем" президента России Владимира Путина, а Россия — "самым справедливым государством в мире".

Gazeta.ru
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