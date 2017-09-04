Кадыров провел прямую трансляцию в своем инстаграме, однако не сохранил ее. Запись опубликовали на YouTube.
Кадыров назвал организаторов преследований мусульман «шайтанами» и призвал их «проклинать», а за пострадавших людей — молиться. При этом он обвинил российские СМИ в бездействии. «Если в Европе где-то взрывают, убивают, сразу наши СМИ доблестные выступают. А когда за три дня убито несколько тысяч человек — все молчат», — заявил Кадыров.
Он также рассказал, что ему много пишут о необходимости «ввести войска» в Мьянму. Кадыров подчеркнул, что это невозможно, так как он единолично не может принять такое решение. Однако он заявил, что если Россия поддержит «шайтанов», которые «совершают преступления» в Мьянме, то он выступит против позиции России.
«Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция. Я больше чем уверен, что сегодня никто не будет поддерживать убийц и насильников, но есть определенные нюансы государственной политики, поэтому мы должны с пониманием относиться к тому, что происходит, и как себя ведут государственные деятели и политики», — заявил Кадыров.
28 августа на сайте МИД был опубликован комментарий департамента информации и печати в связи с ситуацией в Мьянме. В нем говорилось, что «боевики так называемой „Армии спасения рохинджей Ракхайна“ совершили серию скоординированных нападений» на полицию и армейские подразделения в Мьянме. МИД России «решительно осуждает» эту «вылазку», которая, как говорится в сообщении, направлена на «подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в Ракхайнской национальной области», где проживают мусульмане.
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