К уголовному делу о хулиганстве приобщили шнурки Навального

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Телеканал "Дождь"
среда, 29 марта 2017 г. 18:35
Следственный комитет изъял у политика и основателя Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального вещи, которые, по мнению следователей, имеют отношение к уголовному делу о хулиганстве.
Aleksejus Navalnas
© AFP / Scanpix

Среди них оказались шнурки. Об этом говорится в постановлении о производстве выемки на его сайте.

Следователь по особо важным делам приехал в спецприемник, где Навальный после акции 26 марта в Москве находится под административным арестом, и изъял у политика мобильный телефон Nokia, электронную книгу Kindle и шнурки от обуви черного цвета, говорится в постановлении. Там же указано, что у следствия есть «достаточные основания полагать», что эти вещи имеют значения для уголовного дела.

Навального задержали 26 марта на несанкционированном митинге против коррупции в Москве. Он стал одним из более тысячи человек, которые в тот день были задержаны. Против политика составили два административных протокола: о неисполнении требований представителей правоохранительных органов и организацию несогласованной акции протеста. По делу о неповиновению его арестовали на 15 суток.

После протестов в Москве СК завел дело по трем статьям УК: о хулиганстве, посягательстве на жизнь полицейского и о применении насилия против полиции.

Телеканал "Дождь"
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