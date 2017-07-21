Известный видеоблогер обвинил российский YouTube в цензуре

"У меня есть все основания полагать: российский YouTube сотрудничает с правительством Путина, намеренно уничтожая каналы, которые критикуют политику России", - заявил видеоблогер Дмитрий Иванов. На видеохостинге он известен как kamikadzedead, у него больше миллиона подписчиков.

Дмитрий Иванов - один из самых известных оппозиционных блогеров в русском YouTube: он рассказывает о новых репрессивных законах, нарушениях на выборах и ежедневно критикует российскую власть.

19 июля Иванов записал обращение к создателям YouTube, требуя обратить внимание на действия российской администрации хостинга.

В мае 2016 года YouTube принял новые правила: теперь видео могут блокировать не только за "обнаженку", жестокость и спам, но и за разжигание ненависти по признаку расы, религии, пола, сексуальной ориентации, инвалидности и так далее. Если видео получает "страйк" - предупреждение от администрации хостинга - оно удаляется. После трех "страйков" администрация блокирует весь канал.

В России эти правила используются своеобразно, считает блогер. По его словам, в топе YouTube висят ролики, по-настоящему разжигающие ненависть. Так, Иванов нашел там запись телепередачи с Жириновским, где тот обещает оставить один "ядерный пепел" от западных стран. "Этот ролик прекрасно себя чувствует", - заметил блогер в разговоре с Русской службой Би-би-си.

Иванов заявляет, что российский Youtube пока блокирует не очень популярные каналы (например, несколько дней назад был заблокирован блог "Быть или" с 83 тысячами подписчиков). "Так же, как полиция и спецслужбы, российский YouTube предпочитает создавать проблемы для каналов оппозиции при минимальной огласке", - говорит он в своем видео.

Поэтому блогер и решил заявить о проблеме публично. По его оценкам, проблема свободы слова на российском YouTube появилась в начале 2017 года.

Сам блогер тоже получил "страйк" за видео о встрече Трампа с Путиным. Блогер подал апелляцию к руководству хостинга, пытаясь выяснить, какими словами "возбудил ненависть". Ему так и не ответили.

Kamikadze опасается, что и его канал тоже рано или поздно закроют, обвинив в возбуждение розни. "Вы же понимаете, если бы я что-то такое себе позволил, против меня тут же возбудили бы уголовное дело", - считает блогер. Он уверен, что за его роликами пристально следят правоохранительные органы.

Еще одной проблемой блогер называет ботов - то есть фейковые аккаунты, которые массово атакуют оппозиционные видео: тысячи "дислайков" мешают видео подняться в топ, даже если у него очень много просмотров, а массовые жалобы на контент видео (в частности, на разжигание ненависти) могут вызвать его блокировку.

"А администрация не разбирается, она полностью потакает этим ботам и удаляет ролик", - утверждает Дмитрий Иванов. По его словам, за последние недели участились атаки на видеоролики, например, на каналах оппозиционера Алексея Навального.

Более того, Kamikadze подозревает, что оппозиционные блогеры получают меньше денег от YouTube, чем остальные. Сервис монетизирован: каждый автор может разрешить компании встроить в свой ролик рекламу, и тогда за каждый просмотр ролика (вместе с рекламой) он будет получать деньги.

Раньше Иванов, как и его коллеги-блогеры, получал около 100 долларов за 600 тысяч просмотров. Теперь же он получает всего 35 долларов. "В мае все было в порядке, в июне похуже, а теперь смотрю - в два раза все упало, - рассказал блогер Би-би-си. - Хотя просмотры растут, у меня плюс 100 тысяч подписчиков за три недели".

Блогер считает, что определенные результаты его обращение уже принесло: примерно через час после его публикации канал "Быть или..." разблокировали. Видео "Навальный: во всем виноват Кремль", которое, как считает блогер, попало в топ российского YouTube из-за накруток ботов, исчезло оттуда.

При этом никакого официального подтверждения того, что эти решения администрации хостинга действительно связаны с видеообращением, пока нет. На запрос Русской службы Би-би-си пресс-служба российского офиса Google (именно корпорации Google принадлежит YouTube) ответила, что отдельные случаи блокировок не комментирует.

Российские власти в последнее время начали обращать все больше внимания на видеоблогеров и пытаются наладить с ними контакты. Некоторые политологи высказывали предположения, что это связано все большим притоком на оппозиционные митинги молодежи, которая предпочитают традиционным СМИ видеоблогеров.

В марте с видеоблогерами встречался министр культуры Владимир Мединский, в мае перед депутатами выступала блогер Саша Спилберг. В июне прошло первое заседание совета видеоблогеров при Госдуме, собрать который придумал самый молодой депутат Василий Власов - 21-летний член партии ЛДПР.