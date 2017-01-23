Известная резонансными проектами законов Мизулина покинула партию "Справедливая Россия"

Российский сенатор Елена Мизулина, автор громких инициатив в защиту семейных ценностей, противница абортов и сторонница декриминализации семейного насилия, вышла из партии "Справедливая Россия", в которой состояла десять лет.

Причину она не назвала.

"Сегодня стало известно, что сенатор от Омской области Елена Мизулина приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия". Соответствующее заявление в региональное отделение политической партии "Справедливая Россия»"в Омской области было направлено сегодня", - говорится в сообщении пресс-службы Мизулиной, размещенном на ее сайте.

Никаких объяснений, почему Мизулина решила покинуть партию Сергея Миронова, не приводится. Уточняется только, что она была членом "Справедливой России" с 2007 года.

В своем "Твиттере" политик также не объяснила свой поступок. "Я приняла решение о выходе из партии "Справедливая Россия", - написала Мизулина.

Фамилия Мизулиной стала нарицательной благодаря резонансным ее законопроектам. Она была автором поправок, разрешающих блокировать интернет-ресурсы за "пропаганду гомосексуализма", а также закона, который стал основой для создания реестра запрещенных сайтов.

Мизулина была среди авторов закона о запрете на усыновление российских сирот гражданами США, а также оскорблении чувств верующих.

Кроме того, Мизулина активно выступала за ограничение абортов, а летом 2016 года стала инициатором исключения из Уголовного кодекса наказание за семейное насилие. Госдума приняла законопроект о декриминализации семейных побоев на прошлой неделе. В июне 2016 года сенатор Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий бэби-боксы, однако после критики правительства инициативу осенью прошлого года притормозили.

По квоте "Справедливой России" в Госдуме политик возглавляла комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

В июле 2015 года стало известно, что Елена Мизулина покидает Госдуму и переходит в Совет Федерации сенатором от Омской области.

СМИ называли эту рокировку результатом коалиционных соглашений между парламентскими партиями перед выборами в Госдуму. В Омской области "Справедливая Россия" поддержала губернатора-единоросса Виктора Назарова, а тот взамен выдвинул Мизулину, писало издание РБК.

Мизулина первый раз избралась в Госдуму в 1995 году, была депутатом второго, третьего и шестого созывов. До 2011 года была членом партии "Яблоко", следующие два года состояла в Союзе правых сил, а в "Справедливой России" оказалась в 2007 году.