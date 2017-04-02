Из-за митингов 26 марта задержали скрипача во время репетиции

В Чебоксарах во время репетиции задержали скрипача Андрея Осипова по поводу антикоррупционных митингов 26 марта, сообщается в группе «Международное движение "Говорите громче"» в фейсбуке.

«В одном из последних упоминаний в СМИ об Андрее Осипове было написано следующее: не меньшей виртуозностью поразил скрипач Андрей Осипов, проникшийся романсом для скрипки с оркестром Бетховена», — отмечают в группе.

31 марта Ленинский районный суд Чебоксар оштрафовал на тысячу рублей участника митинга против коррупции Вячеслава Рыбакова. Его обвинили в неповиновении полиции. 29 марта тот же суд оштрафовал по той же статье Юрия Сидорова и четырех свидетелей, задержанных на его судебном заседании: Семена Кочкина, Романа Романова, Дмитрия Робсона и Константина Ишутова. Вечером 30 марта в полицию вызвали Марину Пралькову, Анастасию Васильеву и Андрея Федорова. С них взяли объяснения и обязали позже явиться в полицию. По словам координатора «Открытой России» в Чувашии Дмитрия Семенова, во время суда Сидорова в руках у полицейских увидели списки примерно из 60 имен участников митингов. Семенов считает, что их всех собираются привлечь к ответственности.

Полицейские также приходили к активисту из Орска Родиону, активисту из Москвы Юрию, подростку из Ростова-на-Дону — еще на четырех жителей города, в том числе одного несовершеннолетнего, составили административные дела об их участии в митинге.

26 марта протестные акции прошли во многих российских городах после показа фильма Фонда борьбы с коррупцией, в котором говорилось о недвижимости председателя российского правительства Дмитрия Медведева.