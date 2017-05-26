Из Литвы уехало 230 перемещенных по программе ЕС беженцев

Примерно два года назад Литва обязалась принять 1105 беженцев из таких стран, как Сирия, Ирак или Эритрея. На сегодняшний день в Литву было перемещено 309 мигрантов.

Как пишет газета, на следующей неделе делегация во главе с министром внутренних дел Эймутисом Мисюнасом отправится в Италию и обсудит с представителями этой страны ускорение перемещения в Литву размещенных там временно просителей убежища. Пока в Литву из Италии прибыли 17 беженцев, а, например, из Греции - 267.