Из дела об убийстве Немцова изъяли ключевую улику защиты

 (1)
bbcrussian.com
четверг, 12 января 2017 г. 11:40
Защита Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, лишилась ключевого доказательства, подтверждавшего, по мнению адвокатов, его алиби.
Zauras Dadajevas
© AFP/Scanpix

В четверг суд постановил исключить из материалов дела видеозапись с камеры у дома Дадаева.

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си из зала суда, изъять запись требовало гособвинение, утверждавшее, что камера находилась на профилактике, а качество записи настолько плохое, что не заслуживает доверия.

Экспертиза подлинности видеозаписи не проводилась. Суд 11 января согласился посмотреть ее основные эпизоды, но предварительно вывел из зала присяжных, которые рассматривают дело.

В итоге суд согласился с доводами прокуратуры, отметив также, что камера периодически отключалась, а таймера на ней нет, из-за чего не представляется возможным точно установить дату и время, когда сделана запись.

Заур Дадаев утверждал, что 28 февраля, в день убийства Немцова, он вернулся в квартиру, в которой жил, около 17:00, а потом никуда не выходил до 0:30 - то есть на улицу он впервые вышел уже после того, как Немцов был убит.

По словам Дадаева и его адвокатов, его слова подтверждаются записью с той самой камеры наблюдения у дома. Защита утверждает, что на записи видно, как Дадаев заходит в подъезд днем и выходит из него уже ночью.

Следствие считает бывшего офицера чеченского батальона "Север" Дадаева непосредственным исполнителем преступления. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся еще четыре уроженца Чечни.

Еще один человек, Руслан Мухутдинов, объявлен в розыск. Следствие считает, что именно он организовал и заказал убийство политика. Однако родственники убитого в эту версию не верят и считают, что истинного заказчика к делу не привлекли.

Представители стороны потерпевших требовали допросить бывшего заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева и его брата Артура. Последнему, согласно выписке из Росреестра, принадлежит московская квартира, где жили обвиняемые в убийстве.

Однако найти братьев Геремеевых следствию не удалось. Еще один человек, на вызове которого в суд настаивали родственники Немцова, бывший командир батальона "Север" Алибек Делимханов, 11 января явился в суд, но не стал давать показания, сославшись на температуру.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Оппозиционный политик, который был автором нескольких критических докладов, в том числе о президенте России Владимире Путине, неоднократно жаловался на угрозы в своей адрес.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше (13)

Кремль назвал угрозой размещение американских танков в Польше
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что размещение в Польше американских танков и бронетехники является угрозой интересам и безопасности России, передает «Интерфакс».

Почти 5 млн россиян получают зарплату ниже 125 долларов (39)

Почти 5 млн россиян получают зарплату ниже 125 долларов
Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), который составляет 7,5 тыс. рублей (125 долларов), заявила вице-премьер Ольга Голодец.

Спикер Госдумы Володин назвал парламент местом для дискуссий

Спикер Госдумы Володин назвал парламент местом для дискуссий
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламент — место где ведутся дискуссии, сообщает ТАСС.

Всемирный банк: у России нет денег на выполнение "общественного договора" (66)

Всемирный банк: у России нет денег на выполнение общественного договора
Рабочие места, дешевые госуслуги и социальные выплаты в обмен на широкие полномочия — это основа «общественного договора» между гражданами и властью в России, отмечается в докладе Всемирного банка.

Из дела об убийстве Немцова изъяли ключевую улику защиты (1)

Zauras Dadajevas
Защита Заура Дадаева, обвиняемого в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, лишилась ключевого доказательства, подтверждавшего, по мнению адвокатов, его алиби.
Facebook друзья
Rambler's Top100