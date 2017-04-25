Источники рассказали о реальных итогах встречи Сечина и Кадырова

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NEWSru.com
вторник, 25 апреля 2017 г. 08:35
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи, состоявшейся 19 апреля, договорились, что корпорация продолжит работу в республике и не будет продавать местным властям свои региональные активы, сообщает РБК. Встреча между Сечиным и Кадыровым проходила на фоне сообщений СМИ о конфликте, разгоревшемся между ними из-за ценника на имущество "Роснефти" в регионе.
Igoris Sečinas
© RIA/Scanpix

Один из источников портала в "Роснефти" подчеркнул, что Сечин с Кадыровом договорились о снятии обязательств с "Роснефти" строить в Чечне нефтеперерабатывающий завод. В то же время компания будет инвестировать в социальную инфраструктуру региона, в том числе строить жилье, а затем передаст его часть в муниципальную собственность. О каком объеме инвестиций идет речь, источник не уточнил.

В "Роснефти" эту информацию комментировать не стали, а пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов лишь отметил, что встреча была "исключительно плодотворной". Источник из окружения главы "Роснефти" рассказал, что у Сечина всегда была такая позиция: нефтяные активы в Чечне останутся у компании.

"История переговоров Сечина и Кадырова очень закрытая, мы можем только догадываться, как им удалось заключить соглашение", - прокомментировал информацию политолог Евгений Минченко. При этом он добавил, что эта история еще раз показывает, насколько значимой политической фигурой является глава "Роснефти", если он может договориться с Кадыровым.

Процесс передачи чеченским властям нефтяных активов на территории республики тянется с весны прошлого года. В конце марта Рамзан Кадыров заявил телеканалу "Россия 24", что цена продажи Чечне 51% доли "Грознефтегаза" и другого имущества "Роснефти" в регионе завышена, а предложенную "Роснефтью" цену в 12,5 млрд рублей назвал "смешной".

Вскоре после этого издание The Financial Times сообщило о конфликте Сечина и Кадырова, который возник на почве обсуждений продажи местным властям чеченских активов "Роснефти". Источник газеты, близкий к "Роснефти", и вовсе заявил, что столкновение между сторонами достигло такой эскалации, что петербургский теракт в метро может иметь отношение к этой истории.

В ответ на это журналистское расследование пресс-служба "Роснефти" распространила заявление, в котором Сечин и Кадыров объявили о намерении подать иск против The Financial Times. В документе говорилось, что статья якобы была "растиражирована ресурсами, финансируемыми структурами Михаила Ходорковского".

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Источники рассказали о реальных итогах встречи Сечина и Кадырова (3)

Igoris Sečinas
Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин и глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи, состоявшейся 19 апреля, договорились, что корпорация продолжит работу в республике и не будет продавать местным властям свои региональные активы, сообщает РБК. Встреча между Сечиным и Кадыровым проходила на фоне сообщений СМИ о конфликте, разгоревшемся между ними из-за ценника на имущество "Роснефти" в регионе.

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