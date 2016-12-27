Источник: в Черном море обнаружен бортовой самописец разбившегося Ту-154

Водолазы обнаружили в Черном море один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ. Об этом ТАСС сообщили во вторник в силовых структурах.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние ящика неизвестно.

Как отметили в силовых структурах, еще два бортовых самописца, находившиеся в хвостовой части самолета, пока не найдены.

Также за ночь обнаружены тела трех погибших в авиакатастрофе и большое количество останков. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Самолет Минобороны РФ Ту-154, направлявшийся на авиабазу Хмеймим в сирийской Латакии, 25 декабря в 01:38 по московскому времени вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский. В Сочи воздушное судно остановилось на запланированную дозаправку. В 05:27 по Москве самолет пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера. Позже стало известно, что лайнер практически сразу после взлета упал в акватории Черного моря вблизи побережья Сочи.

На борту воздушного судна находились 92 человека. Среди жертв катастрофы - 64 сотрудника ансамбля песни и пляски имени Александрова и его руководитель Валерий Халилов, три съемочных группы телеканалов НТВ, "Звезда" и Первого канала, врач Елизавета Глинка, директор департамента культуры Минобороны Антон Губанков и члены экипажа.

Источники сообщают о разных приоритетных версиях крушения

Причина крушения самолета не названа. Накануне Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила, что по делу об авиакатастрофе проверяются четыре основные версии. "Основными рабочими версиями остаются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Между тем источник в силовых структурах сообщил ТАСС во вторник, что приоритетной в настоящее время является версия, связанная с попаданием посторонних предметов в двигатель самолета.

В свою очередь, по данным газеты "Коммерсант", приоритетная версия - ошибка пилотирования. Предполагается, что пилоты попытались слишком энергично поднять машину вверх. В итоге воздушное судно вышло на закритические углы атаки, что затем привело к сваливанию.

Как говорится в статье, свидетелем катастрофы стал сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ, который находился на катере в акватории Черного моря. Как рассказал свидетель, самолет, вылетев из аэропорта Адлера, вместо набора высоты стал быстро снижаться к поверхности моря. По словам сотрудника береговой службы, Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, как если бы это был "мотоцикл, поставленный его водителем на заднее колесо". Затем самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, и затонул.

Эксперты отмечают, что описанная свидетелем картина так или иначе указывает на действия экипажа. В то же время эти показания не могут однозначно указывать на то, что катастрофа произошла по вине пилотов. В частности, самолет мог рухнуть и из-за перегруженности или нарушения центровки лайнера его грузом. Причиной трагедии могла стать и техническая неисправность, пишет "Коммерсант".