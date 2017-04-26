Исламисты взяли ответственность за взрыв в Петербурге

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bbcrussian.com
среда, 26 апреля 2017 г. 08:08
Ответственность за теракт в Петербурге взяла ранее неизвестная группировка "Батальон имама Шамиля", сообщает Conflict Intelligence Team со ссылкой на ближневосточное мониторинговое агентство Menastream.
Žmonės gedi teroro akto Sankt Peterburge aukų
© AFP / Scanpix

Информацию о том, что ответственность за случившееся взяла на себя эта группировка, распространила и организация SITE, мониторящая исламистские ресурсы.

Как сообщает Menastream, в группировке заявили о своей связи со структурами "Аль-Каиды" (организация признана в России экстремистской и запрещена) и пригрозили новыми нападениями на мирных жителей России.

Исполнителем преступления в заявлении называют Акбаржона Джалилова, которого считают ответственным за случившееся и российские спецслужбы.

З апреля в Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". По версии следствия, исполнителем теракта был гражданин России Акбаржон Джалилов, родившийся в Киргизии в 1995 году.

На прошлой неделе число жертв теракта возросло до 16 человек — в больнице скончалась одна из пострадавших.

В рамках расследования теракта были задержаны десять предполагаемых участников джихадистских ячеек. Все задержанные — выходцы из Центральной Азии. Все они арестованы.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчик взрыва в метро Санкт-Петербурга установлен. Данных о личности предполагаемого заказчика и другие подробности он не сообщил.

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