"Интерфакс" сообщил о связи арестованных офицеров ФСБ с ЦРУ

Арестованные по делу о госизмене сотрудники ФСБ России передавали информацию ЦРУ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Начальник отдела Центра информационной безопасности ФСБ РФ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев обвиняются в том, что, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ», — сказал собеседник издания.

Источник агентства, не уточнил, действовали ли Михайлов и Докучаев напрямую или через посредников. Он уточнил, что сейчас по делу арестованы четыре человека, в числе соучастников фигурируют до восьми человек.

«Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля», — сказал источник.

Ранее «Новая газета» со ссылкой на источники сообщала, что ФСБ подозревает Михайлова в передаче информации американской разведке. В сентябре США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс. По данным издания, в связи с этим ФСБ начала служебную проверку, во время которой стало известно, что информацию о кибератаке передал Михайлов.

«Новая газета» назвала Докучаева майором Центра информационной безопасности ФСБ. По данным издания, он — один из хакеров группировки «Шалтай-Болтай».

Кроме Михайлова и Докучаева по делу о государственной измене проходит бывший топ-менеджер «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, сообщал «Коммерсантъ». Позже информацию о нем подтвердили в компании. По данным Ъ, Стоянов возглавлял отдел по расследованию киберпреступлений, который тесно сотрудничал с правоохранительными органами. Подробности о четвертом фигуранте дела пока не сообщаются.

«Каждый из фигурантов занимался своим делом — кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались», — сказал источник «Интерфакса».

По информации собеседника агентства, всю группу связывало знакомство друг с другом и общее отношение к IT-технологиям и сфере информационной безопасности. Собеседник агентства сказал, что главным в группе был «не старший по должности и званию», не уточнив подробности.