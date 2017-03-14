Информатора по делу Магнитского могли отравить супом

По одной из версий, в день смерти Перепеличный съел щавелевый суп, который и был отравлен. Возможно, щавель был подменен чем-то другим, предполагает адвокат.

Российского бизнесмена Александра Перепеличного могли отравить супом из щавеля, заявили на предварительных слушаниях по делу в Великобритании. По одной из версий, в день смерти Перепеличный съел щавелевый суп, который и был отравлен, заявил адвокат Боб Моксон Браун в понедельник, 13 марта.

Проведенные после смерти анализы не обнаружили в желудке бизнесмена следов щавеля. По словам Брауна, возможно, щавель был подменен чем-то другим. Адвокат также отметил тот факт, что полицейские не спрашивали вдову Перепеличного о том, что он ел незадолго до своей смерти. Полиция графства Суррей, где умер Перепеличный, называет его смерть естественной.

Перепеличный считался "суперинформатором" по делу об отмывании в Европе денег российскими чиновниками, связанными с делом Сергея Магнитского. В 2009 году он переехал из России в Великобританию, опасаясь за свою жизнь. В 2012 году Перепеличный скончался во время утренней пробежки около своего дома в городе Вейбридж.

Дополнительная экспертиза обнаружила в желудке Перепеличного следы редкого ядовитого растения, встречающегося только в Китае. Симптомы отравления этим веществом схожи с сердечной аритмией. Из-за этих данных в сентябре 2016 суд по делу о смерти Перепеличного был отложен по требованию правительства Великобритании до марта 2017 года.