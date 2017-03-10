Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве

Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

При этом в момент задержания, по словам Дадина, он в акции уже не участвовал и плакат не держал. На пикете его к этому моменту уже сменил правозащитник Лев Пономарев. Последний довел до конца свою часть акции, а затем поехал в отделение ОВД Якиманка, куда увезли Дадина.

Дадин и правозащитник Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадин был первым осужденным по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В 2015 году он был приговорен к трем годам лишения свободы. В феврале этого года Верховный суд России отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.

Незадолго до нового задержания оппозиционера Верховный суд России опубликовал мотивировочную часть своего решения об отмене приговора Дадину. В ней говорится, что на момент участия Дадина на митинге 5 декабря 2014 года он не был привлечен к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга.

По мнению суда, это значит, что для заведения на оппозицонера уголовного дела, предусмотренного за неоднократное нарушение статьи, не было оснований.

"Поскольку в действиях осужденного Дадина отсутствует состав преступления, приговор и апелляционное постановление подлежат отмене с прекращением производства по данному уголовному делу", - решил суд.