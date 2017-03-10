Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве

 (25)
bbcrussian.com
пятница, 10 марта 2017 г. 10:36
Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.
© AP / Scanpix

При этом в момент задержания, по словам Дадина, он в акции уже не участвовал и плакат не держал. На пикете его к этому моменту уже сменил правозащитник Лев Пономарев. Последний довел до конца свою часть акции, а затем поехал в отделение ОВД Якиманка, куда увезли Дадина.

Дадин и правозащитник Лев Пономарев, сменяя друг друга, проводили одиночный пикет с требованием отставки главы управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадин был первым осужденным по статье о нарушении правил проведения массовых мероприятий. В 2015 году он был приговорен к трем годам лишения свободы. В феврале этого года Верховный суд России отменил приговор, и Дадин вышел на свободу.

Незадолго до нового задержания оппозиционера Верховный суд России опубликовал мотивировочную часть своего решения об отмене приговора Дадину. В ней говорится, что на момент участия Дадина на митинге 5 декабря 2014 года он не был привлечен к административной ответственности за нарушение правил проведения митинга.

По мнению суда, это значит, что для заведения на оппозицонера уголовного дела, предусмотренного за неоднократное нарушение статьи, не было оснований.

"Поскольку в действиях осужденного Дадина отсутствует состав преступления, приговор и апелляционное постановление подлежат отмене с прекращением производства по данному уголовному делу", - решил суд.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции (8)

Россия сняла запрет на ввоз цветов и овощей из Турции
Правительство России сняло запрет на поставки некоторых видов овощей и цветов из Турции, говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве (25)

Ильдар Дадин задержан на пикете в Москве
Оппозиционный активист Ильдар Дадин задержан во время пикета у здания министерства юстиции России. Полицейские увезли Дадина после того, как он отказался предъявить им документы, сославшись на нормы конституции, сообщает корреспондент Би-би-си с места событий.

Президент Путин снял с должностей десять генералов (83)

Vladimiras Putinas
Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов, среди которых сотрудники Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Российский гражданин Стивен Сигал не планирует жить в России (8)

Российский гражданин Стивен Сигал не планирует жить в России
Американский актер и российский гражданин Стивен Сигал прилетел в Москву на съемки клипа и заявил, что чувствует себя на новой родине как дома.

Возможному соучастнику нападения на "Норд-Ост" запросили 23 года

Nord-Ost
Обвинение запросило 23 года колонии строгого режима для Хасана Закаева, обвиняемого в соучастии в теракте в театральном центре на Дубровке.
Facebook друзья
Rambler's Top100