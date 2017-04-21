Ильдар Дадин оценил ущерб от своего заключения в 5 млн рублей

Российский оппозиционный активист Ильдар Дадин обратился в Железнодорожный городской суд Московской области с иском, в котором требует взыскать с России компенсацию в 5 млн рублей за незаконное уголовное преследовании.

Об этом Русской службе Би-би-си рассказала адвокат Ксения Костромина.

"Сегодня утром было подано исковое заявление от имени Ильдара о возмещении вреда, причиненного его незаконным привлечением к уголовной ответственности, которое повлекло сначала содержание под домашним арестом, потом заключение под стражу, содержание в следственном изоляторе и колонии", - сказала Костромина.

По словам юриста, основной вопрос в том, какую компенсацию в итоге назначит суд - "согласится ли он с 5 млн рублей или посчитает, что это много".

Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ о неоднократном нарушении правил проведения митинга. В декабре 2015 он был признан виновным и приговорен к трем годам колонии, но позже этот срок сократили до двух с половиной лет.

Активист отбывал наказание сначала в карельской, затем в алтайской колонии. В ходе заключения он жаловался на пытки, которым его подвергли в сегежской ИК номер 7.

Впоследствии Конституционный суд признал статью, по которой осудили Дадина, соответствующей Конституции, но рекомендовал изменить ее, а приговор активисту - пересмотреть. В итоге 22 февраля этого года Верховный суд отменил приговор, и Дадина отпустили на свободу.

Федеральная служба исполнения наказаний после этого направила Дадину письмо с извинениями от имени государства, как этого требует закон. В письме отмечалось, что он имеет право на реабилитацию и возмещение ущерба.

Российское законодательство действительно позволяет требовать компенсацию за содержание в следственных изоляторах и колониях в случаях, когда выясняется, что человек был задержан или осужден ошибочно. Такие иски следует подавать к министерству финансов России.

При этом суды никогда не назначают по таким искам многомиллионные компенсации. Если раньше можно было рассчитывать на тысячу рублей за каждый день незаконного содержания под стражей, то в 2011 году суды обычно соглашались выплатить не более 10 тысяч рублей за каждый месяц.