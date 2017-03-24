ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

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ru.DELFI.lt
пятница, 24 марта 2017 г. 17:44
Террористическая организация "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на бойцов "Росгвардии" в Чеченской республике РФ.
ISIS troops in Raka
© AP / Scanpix

В пятницу в станице Наурская Чеченской Республики восемь боевиков напали на военных "Росгвардии". Шестеро боевиков были убиты, двое скрылись. При нападении погибли шесть российских военнослужащих.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по нескольким статьям, передает "Дождь". Глава "Росгвардии" Виктор Золотов отметил, что бойцы подразделения, погибшие при столкновении с боевиками, предотвратили гибель мирных жителей.

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Исламисты заявили, что в нападении участвовали боевики кавказской части группировки "Вилаят Кавказ", сообщает служба мониторинга Би-би-си.

С конца 2014 года несколько командиров организации "Имарат Кавказ" присягнули на верность "Исламскому государству". В июне 2015 года руководство ИГ объявило Северный Кавказ своей "провинцией".

После нападения глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боевики были уроженцами Ростовской, Волгоградской областей и Чечни. Он также сообщил, что фонд имени Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих, добавляет "Дождь".

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что "безусловно, Кадыров контролирует ситуацию в Чечне", но ни одна страна мира не застрахована от нападения террористов.

На тему нападения высказался и президент России Владимир Путин. На встрече с кандидатом в президенты Франции Марин Ле Пен он назвал нападение террористов "тяжелым событием".

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