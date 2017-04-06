ИГ взяла ответственность за убийство полицейских в Астрахани

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство полицейских и нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани.

Как сообщает организация SITE со ссылкой на контролируемый ИГ информационный ресурс Amaq, группировка взяла на себя ответственность за оба нападения.

Во вторник около 00:30 неизвестные расстреляли двух инспекторов ДПС в их служебной машине в Ленинском районе Астрахани. В ночь на 6 апреля в том же районе города неизвестные устроили стрельбу на посту Росгвардии: ранения получили трое силовиков.

Губернатор региона Александр Жилкин сообщил, что к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

Позднее МВД сообщило, что двое подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии были задержаны, еще четверо были убиты в ходе спецоперации.