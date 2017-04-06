ИГ взяла ответственность за убийство полицейских в Астрахани

 (2)
bbcrussian.com
четверг, 6 апреля 2017 г. 19:30
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство полицейских и нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани.
Islamo Valstybė
© AP / Scanpix

Как сообщает организация SITE со ссылкой на контролируемый ИГ информационный ресурс Amaq, группировка взяла на себя ответственность за оба нападения.

Во вторник около 00:30 неизвестные расстреляли двух инспекторов ДПС в их служебной машине в Ленинском районе Астрахани. В ночь на 6 апреля в том же районе города неизвестные устроили стрельбу на посту Росгвардии: ранения получили трое силовиков.

Губернатор региона Александр Жилкин сообщил, что к убийству полицейских причастна группа радикальных исламистов-ваххабитов.

Позднее МВД сообщило, что двое подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии были задержаны, еще четверо были убиты в ходе спецоперации.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

ИГ взяла ответственность за убийство полицейских в Астрахани (2)

Islamo Valstybė
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство полицейских и нападение на сотрудников Росгвардии в Астрахани.

В Москве - акция в память о жертвах взрыва в Петербурге

В Москве - акция в память о жертвах взрыва в Петербурге
В центре Москвы началась акция "Питер - Мы с тобой!", посвященная памяти погибших в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

В антитеррористической акции в Москве примут участие все думские фракции (3)

Rusijos Dūma
Антитеррористическую акцию в Москве на Манежной площади, от организации которой открестился Кремль, посетит руководство «Единой России» и все думские оппозиционные фракции, выяснил "Дождь".

Кремль прокомментировал возможное применение химоружия при атаке в Идлибе (11)

Кремль прокомментировал возможное применение химоружия при атаке в Идлибе
В Кремле считают опасным и чудовищным преступлением применение химического оружия при атаке в сирийском Идлибе.

Житель Петербурга рассказал полиции, что сжег деревню из-за "моджахедов" (9)

Житель Петербурга рассказал полиции, что сжег деревню из-за моджахедов
Житель Петербурга пришел в полицию и рассказал о поджоге домов в деревне Лопец, в которой, по его мнению, скрывались «моджахеды», сообщает издание 47news.
Facebook друзья
Rambler's Top100