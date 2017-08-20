ИГ взяла ответственность за нападение в Сургуте

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bbcrussian.com
воскресенье, 20 августа 2017 г. 10:30
Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте, в результате которого пострадали семь человек, сообщает принадлежащий ИГ интернет-ресурс.
© AP / Scanpix

Ранее сообщалось, что около 11.20 по местному времени вооруженный ножом мужчина, двигаясь по центральным улицам города, напал на прохожих. Ранены семь человек, все пострадавшие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.

Прибывшие на место полицейские застрелили нападавшего, возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".

В соцсетях появились фотографии убитого: на них видно, что на нем черная одежда, к поясу пристегнута красная сумка. Как сообщает агентство СИА-ПРЕСС со ссылкой на источники в силовых структурах, на нападавшем был обнаружен муляж бомбы.

При этом ранее в пресс-службе Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщили, что "версия о том, что нападение является терактом, не является основной".

По информации СКР, личность напавшего предварительно установлена. Сейчас проверяются данные о его психических заболеваниях.

Как рассказал интернет-изданию Znak.ru один из очевидцев происшествия, нападавший сначала сидел за столиком в летнем кафе, расположенном недалеко от ТЦ "Северный", затем вскочил и быстрым шагом направился в торговый центр. По словам очевидца, этот же молодой человек, находясь внутри, похоже, попытался поджечь здание, так как из входа повалил дым.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа Владислава Нигматулина, четверо пострадавших в результате нападения находятся в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести, двое были отпущены домой после оказания первой помощи.

Глава Сургута Вадим Шувалов опубликовал видеообращение в социальной сети "ВКонтакте", в котором попросил жителей города сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов.

Глава СКР Александр Бастрыкин взял расследование событий в Сургуте под личный контроль.

Ранее в местных СМИ и соцсетях появилась информация о том, что несколько мужчин в масках, вооруженных ножами и огнестрельным оружием, нападают на прохожих в центральном районе Сургута.
Местные порталы также писали о двух нападавших, одетых "в черные капюшоны".

Противоречивые сведения о нападении вызвали панику среди пользователей соцсетей. Многие сразу начали говорить о теракте и признавались, что им страшно выходить на улицу.

В пятницу мужчина с ножом набросился на людей в центре финского города Турку. В результате два человека погибли, восемь получили ранения. Полиция заявила, что рассматривает нападение как теракт.
За день до этого в центре Барселоны фургон врезался в толпу, в результате чего 13 человек погибли и около 130 пострадали.

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