ИГ опубликовало видеообращение напавшего на людей в Сургуте

Террористическая организация "Исламское государство" опубликовала обращение 19-летнего Артура Гаджиева, который в минувшую субботу напал на прохожих в Сургуте.

В ролике, распространенном аффилированным с боевиками медиацентром "Фурат", Гаджиев присягает на верность главарю террористов Абу-Бакру аль-Багдади и предупреждает о грядущей атаке.

Гаджиев, в частности, обратился к "братьям", живущим "на землях неверных". Он заявил, что мусульман "убивают налево и направо" и "каждый день приходят вести о десятках убитых братьях", сообщает организация SITE Group, отслеживающая интернет-активность террористов, сообщает newsru.com

Отметим, что в ролике Гаджиев предстает в черной маске с прорезью для глаз. Справа от него на стене висит флаг "Исламского государства"*, а под ним расположен топор.

О медиацентре "Фурат" еще в 2015 году писала газета The Guardian. Этот канал распространял в российском сегменте интернета пропагандистские видео, в том числе интервью с русскоговорящими боевиками, воюющими на территории Ирака и Сирии. Аккаунты "Фурата" в социальных сетях оперативно блокируются, однако боевики создают новые и быстро находят подписчиков.

19 августа вооруженный холодным оружием мужчина совершил нападение на прохожих в центре Сургута, ранив семерых человек. Прибывшие на место инцидента полицейские застрелили злоумышленника.

Следственный комитет РФ, впрочем, завел дело не по террористической статье, а по статье о покушении на убийство. Тот факт, что ответственность за произошедшее взяло на себя "Исламское государство"*, в СК никак не прокомментировали.

Чиновники после нападения старались применять обтекающие формулировки, чтобы предотвратить панику. Так, глава Сургута Вадим Шувалов призвал горожан "не делать скоропалительных выводов", а СМИ - отнестись к ситуации взвешенно и ответственно.

Впрочем, горожане не могли не заметить активные действия полицейских, которые начали часто ездить по улицам с сиренами, перекрывать выезды из города и осуществлять массовые проверки автомобилей. Кроме того, поводом для беспокойства людей стали массовые закрытия крупных торговых центров в Сургуте. Все это вкупе с затягиванием публикации чиновниками официального заявления привело лишь к усилению всеобщей паники, отмечали некоторые СМИ.