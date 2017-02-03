Ходорковский прокомментировал "дело Навального"

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Deutsche Welle
пятница, 3 февраля 2017 г. 10:55
По мнению главы "Открытой России" Михаила Ходорковского, оппозиционера Алексея Навального может использовать "часть людей" в Кремле, чтобы привлечь интерес к президентским выборам.
Mikhail Khodorkovsky
© AFP/Scanpix

Учредитель и глава общественного движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский не исключает, что "часть людей в администрации президента" хотели бы использовать Алексея Навального как одного из игроков на политической арене, чтобы повысить интерес к предстоящим выборам президента России.

Об этом Ходорковский сказал в четверг, 2 февраля, в интервью Жанне Немцовой, отвечая на вопрос по поводу "дела "Кировлеса".

"Другие считают, что это слишком рискованно, - добавил Ходорковский. - Процесс, который происходит в Кирове, для меня лично демонстрирует, что судебная система не существует, а существует дискуссия между различными чиновниками в администрации президента, и судебная система лишь реализует результат этой межчиновничьей дисскусии. Ни о каком суде, ни о каком правосудии речь, конечно, не идет".

Deutsche Welle
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