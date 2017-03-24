Ходорковский ожидает отставки Путина до 2024 года

 (19)
Deutsche Welle
пятница, 24 марта 2017 г. 15:55
Владимир Путин раздумывает о том, чтобы уйти в отставку еще до 2024 года, считает Михаил Ходорковский.
Michailas Chodorkovskis
© Reuters/Scanpix

По его словам, в России сформировалась феодально-криминальная система — сообщает портал Deutsche Welle.

По мнению бывшего главы нефтяного концерна ЮКОС Михаила Ходорковского, президент России Владимир Путин размышляет о том, чтобы уйти со своего поста до 2024 года, когда должен закончиться следующий президентский срок. Об этом опальный экс-олигарх сказал в интервью газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в пятницу, 24 марта.

"У меня такое впечатление, что Путин по личным соображениям обдумывает свою отставку до 2024 года. Он должен сейчас с этим определиться. Важным шагом стало бы выдвижения заместителя. Это небезопасно, и я не знаю, решится ли он на это", - заявил Ходорковский.

Отвечая на вопрос, кто может гарантировать Путину неприкосновенность после отставки, он указал, что сейчас в России никто не может дать такой гарантии.

В этом и проблема. Поэтому для него должна быть разработана некая модель, это требует годы. И эта модель может функционировать только при содействии Запада", - полагает экс-глава ЮКОСа. Ходорковский уточнил, что президент Путин не всесилен в России, где сформировалась "феодально-криминальная система".

Своей нынешней целью Ходорковский назвал создание в России правового государства. "И мы его получим. Я до этого еще доживу", - уверен он.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Россия

Митинги Навального против коррупции согласовали с властями в 24 городах.

Aleksejus Navalnas
Антикоррупционные митинги Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального согласовали в 24 городах из 100 заявленных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне (4)

ISIS troops in Raka
Террористическая организация "Исламское Государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на бойцов "Росгвардии" в Чеченской республике РФ.

КПРФ запускает парламентское расследование против Медведева (4)

КПРФ запускает парламентское расследование против Медведева
Фильм Фонда Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия Медведева наделал много шума. Теперь по инициативе КПРФ за расследование должна взяться Госдума.

Кремль назвал "абсурдом" данные о связи убийцы Вороненкова со спецслужбами РФ (13)

Кремль назвал абсурдом данные о связи убийцы Вороненкова со спецслужбами РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдными» обвинения украинских спецслужб в адрес России, передает «Интерфакс». Ранее Киев заявил, что убийца Вороненкова был представителем российских спецслужб.

Ходорковский ожидает отставки Путина до 2024 года (19)

Michailas Chodorkovskis
Владимир Путин раздумывает о том, чтобы уйти в отставку еще до 2024 года, считает Михаил Ходорковский.
Facebook друзья
Rambler's Top100